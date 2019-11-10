Аграрии не успели убрать урожай до 7 ноября, как велел президент

Источник материала: Ежедневник





Урожай в Беларуси не убран и на 11 ноября. На полях остается капуста, картофель и другие овощи. Это значит, что очередное поручение президента не выполнено.

Напомним, что 29 октября, перед поездкой в Арабские Эмираты, президент Беларуси Александр Лукашенко велел аграриям убрать весь урожай до 7 ноября.

"Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал. Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю", - заявил глава государства.

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 9 ноября овощи в Беларуси убраны на площади 6,25 тыс. га или на 95,5% от засеянных площадей.

Лучше всего, по данным министерства, аграрии сработали на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей, где полностью все успели убрать. Больше всех отстает Брестская область, где убрано немногим более 85% от всего объема.

Кукурузу тоже не успели убрать. По состоянию на 8 ноября убрано было 97,9% засеянных площадей. Не успели убрать кукурузу в Гродненской (1,2%), Гомельской (2,4%) и Могилевской (9,4%) областях.

Для того что бы проверить, насколько объективны данные Минсельхозпрода, «Ежедневник» осмотрел поля нескольких хозяйств в Минской области, в том числе и передового, которое посещал президент и которое ставил другим в пример. Несмотря на то, что министерство отрапортовало, что здесь все убрано, в каждом из осмотренных хозяйств, что-то да осталось. Где-то мы обнаружили неубранную капусту, где-то еще остались участки полей с неубранным картофелем. Вот кукурузу реально не нашли.

Главное, что изменилось на полях Минской области после 7 ноября – это ушли сторожа, а местному населению разрешили брать, что хочется. Вернее сказать, все, что не успели убрать до обозначенного президентом срока. Ведь вряд ли после 7 ноября кто-то рискнет выводить на поля уборочную технику, демонстрируя всем окружающим, что поручение главы государства опять не выполнено. Как это обычно бывает, все что не успели убрать до обозначенного срока, потом просто перепахивается. Именно поэтому уже 8 ноября началось настоящее паломничество местных жителей. Кто-то приезжал на машинах, кто-то на мотоблоке с прицепом, кто-то и вовсе пешком тащил мешки с неубранными с полей овощами.

В принципе, после 7 ноября погода в Беларуси стояла аномально теплая и никто не мешал продолжать уборку оставшихся овощей. Только аграрии Минщины на это не решились, что в принципе понятно. Если Минсельхозпрод отрапортовал, что все убрано, выйти в поле с уборочной техникой – это подставить не только свою голову под удар, но кое-кого и повыше. А это уже чревато.