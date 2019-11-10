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«В дар нам приносят на протяжении 100 лет». Что готов показать музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в свой юбилей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в эти дни отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому солидному рубежу юбиляр подошел в отличной форме: в фондах хранятся свыше 250 тысяч экспонатов, ежегодно сюда приходит более 300 тысяч человек. Однако за всем этим праздничным антуражем стоят, конечно же, люди, а точнее коллектив музея – лауреат почетной премии Президента «За духовное возрождение».
Александр Добриян, корреспондент:
Правда, действующим музеем бывшее княжеское поместье стало только спустя два года, пережив за это время первую немецкую оккупацию, ещё одну национализацию и наконец крупнейший пожар.
К тому моменту из дворца только официально в Москву было отправлено «100 пудов золота и серебра». Но и оставшиеся в Гомеле сокровища поражали воображение первых посетителей.
Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
На протяжении всего ХХ века Гомельский дворец князей Паскевичей делился своими сокровищами с крупнейшими музеями Союза. Среди них Эрмитаж, Русский и Исторический музеи в Москве.
И, конечно, Национальный исторический и художественный музеи Беларуси. Невосполнимы потери военных лет. Но в это же время музейные фонды постоянно пополнялись.
Сегодня здесь хранится 250 тысяч экспонатов. Огромное количество которых пожертвовали жители региона. За 100 лет музей действительно стал общим делом.
Татьяна Шода, главный хранитель музейных фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Клады золотых и серебряных монет, уникальные произведения искусства, бесценные иконы. Все эти богатства хранят и изучают профессионалы, влюблённые в своё дело.
Татьяна Шода и многие её коллеги посвятили музейной работе всю жизнь. 100-летний юбилей это и их праздник. Отметить его решили особенной выставкой. Многие редкие экспонаты в эти дни доступны широкому зрителю впервые в истории.
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«В дар нам приносят на протяжении 100 лет». Что готов показать музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в свой юбилей?
Новости Беларуси. Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в эти дни отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому...
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