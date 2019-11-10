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Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полгода без газа. Столичная многоэтажка оказалась отрезана от коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После капремонта новые инженерные сети так и не принесли жильцам долгожданного комфорта. Минчане вынуждены готовить на электрических плитах и переплачивать за электроэнергию. С «газовым» вопросом взволнованные горожане обратились на горячую линию телеканала СТВ.
Галина Ивановна вот уже полгода как заложница на собственной кухне. Горячий обед или ужин по несколько часов готовить приходится на электрической плитке – новая газовая так и простаивает без дела.
Виной такого кулинарного эксперимента стал некогда долгожданный капитальный ремонт. Обновить многоэтажку решили в апреле, а уже в июне все газовые вентили натуго закрутили.
Галина Боженкова, жительница дома:
Но пока меры приняты только бумажные. В свои немного за 80 Галина Ивановна и подумать не могла, что придется бороться за элементарные условия комфорта.
К тому же капремонт ощутимо ударил по карману. Все эти месяцы соседи получали счета скорее не за жилищные услуги, а за коммунальные «испуги».
Наталья Новик, жительница дома:
Людмила Ничкова, жительница дома:
На горячую линию нашего телеканала соседи обратились с последней надеждой. Впереди зима и оставаться в газовой изоляции уже невозможно. И должен же кто-то ответить за коммунальный беспредел. И ответ есть.
Татьяна Лученкова, начальник отдела по капитальному ремонту ЖКХ Советского района:
Получается, виной всему сами жильцы. Именно они не открывали сотрудникам ЖКХ свои двери для проверки оборудования. Вот только таких визитов в квартиры было – целых шесть. И, кажется, есть и другие причины «газового» застоя.
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Вот так две недели растянулись на месяцы. Простыми словами, за 44 года дом изменился, квартиры теперь выглядят по-другому и проект капремонта не совсем совпадает с реальными интерьерами.
Да и самые радушные жильцы не готовы так часто встречать гостей с проверками и поправками. Завтра плановое, и будем надеяться, последнее включение «газа» должно исчерпать конфликт, пусть и оставив неприятный осадок ожидания.
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости Беларуси. Полгода без газа. Столичная многоэтажка оказалась отрезана от коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После капремонта...
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