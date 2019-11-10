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Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

11.11.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полгода без газа. Столичная многоэтажка оказалась отрезана от коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После капремонта новые инженерные сети так и не принесли жильцам долгожданного комфорта. Минчане вынуждены готовить на электрических плитах и переплачивать за электроэнергию. С «газовым» вопросом взволнованные горожане обратились на горячую линию телеканала СТВ.

Кто в ответе за тех, кого отключили, разбиралась Ксения Худолей.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Галина Ивановна вот уже полгода как заложница на собственной кухне. Горячий обед или ужин по несколько часов готовить приходится на электрической плитке – новая газовая так и простаивает без дела.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Виной такого кулинарного эксперимента стал некогда долгожданный капитальный ремонт. Обновить многоэтажку решили в апреле, а уже в июне все газовые вентили натуго закрутили.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Галина Боженкова, жительница дома:
Прошло уже 6 месяцев, газ не подключают. Я писала во все инстанции: в ЖЭС, в прокуратуру. Я не прошу, чтобы приходили и подключали газ, я прошу, чтобы приняли какие-то меры.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Но пока меры приняты только бумажные. В свои немного за 80 Галина Ивановна и подумать не могла, что придется бороться за элементарные условия комфорта.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

К тому же капремонт ощутимо ударил по карману. Все эти месяцы соседи получали счета скорее не за жилищные услуги, а за коммунальные «испуги».

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Наталья Новик, жительница дома:
Крутится свет и получается... что получается? Что платим какую сумму? Например, я одна плачу 250 киловатт.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Людмила Ничкова, жительница дома:
Сначала у нас даже брали плату за газ, а потом мы спохватились. Ну что ж мы за 2 месяца платим за газ, а газа-то нет! Пообещали потом, когда включат, нам перерасчет сделать. Будет это или нет – дело не в деньгах. Просто уже неуютно, конечно.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

На горячую линию нашего телеканала соседи обратились с последней надеждой. Впереди зима и оставаться в газовой изоляции уже невозможно. И должен же кто-то ответить за коммунальный беспредел. И ответ есть.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Татьяна Лученкова, начальник отдела по капитальному ремонту ЖКХ Советского района:
Каждый раз проходит Мингаз по всем квартирам, выявляет замечания, такие как перепланировки очень часто встречаются, отсутствие дверей на кухне – должен быть режим проветривания. С каждой приемкой каждый жилец убирает замечания. Завтра будет пуск газа в 6-м подъезде, а также в других подъездах.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Получается, виной всему сами жильцы. Именно они не открывали сотрудникам ЖКХ свои двери для проверки оборудования. Вот только таких визитов в квартиры было – целых шесть. И, кажется, есть и другие причины «газового» застоя.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Здесь наложились две ситуации. Первое – это не совсем правильно разработана проектно-сметная документация. А второй момент – это то, что жильцы не стали своевременно предоставлять доступ для проведения ремонтных работ по замене системы газоснабжения. Когда это все в идеале и с людьми согласовано, и проект разработан правильно – все работы составляют две недели.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Вот так две недели растянулись на месяцы. Простыми словами, за 44 года дом изменился, квартиры теперь выглядят по-другому и проект капремонта не совсем совпадает с реальными интерьерами.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Да и самые радушные жильцы не готовы так часто встречать гостей с проверками и поправками. Завтра плановое, и будем надеяться, последнее включение «газа» должно исчерпать конфликт, пусть и оставив неприятный осадок ожидания.

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Ксения Худолей, корреспондент:
К сожалению, «газовые» баталии во время капремонта возникают довольно часто. Винить в массовом отключении можно и негостеприимных жильцов, и безалаберных коммунальщиков. Вот только «жить дружно» едва ли получится без компромисса. И пока на поиски золотой середины уходят недели и даже месяцы, жильцам остается только грезить о горячих обедах и с опаской ждать счетов за электричество.

Люди в материале: Ксения Худолей, Галина Боженкова, Наталья Новик, Людмила Ничкова, Татьяна Лученкова, Александр Сазанчук
 
 
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Новости Беларуси. Полгода без газа. Столичная многоэтажка оказалась отрезана от коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  После капремонта...
 
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