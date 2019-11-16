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День выборов
Источник материала: Партизан
17 ноября - день основного голосования по выборам депутатов Палаты представителей.
ЕРА
Выдвижение кандидатов, агитационная кампания, досрочное голосование «демократическими сюрпризами» не отмечены. Вряд ли приходится ждать сюрпризов и от объявления итогов голосования. Механизм обеспечения «элегантной победы» кандидатов власти работает на полную катушку.
Независимые наблюдатели отмечают, что для представителей оппозиции нынешние выборы даже более жесткие, чем все предыдущие. И все же сохраняется интрига: продолжит ли власть эксперимент с допуском в парламент самых кротких из нелояльных.
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17 ноября - день основного голосования по выборам депутатов Палаты представителей.
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