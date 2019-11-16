День выборов

Выдвижение кандидатов, агитационная кампания, досрочное голосование «демократическими сюрпризами» не отмечены. Вряд ли приходится ждать сюрпризов и от объявления итогов голосования. Механизм обеспечения «элегантной победы» кандидатов власти работает на полную катушку.





Независимые наблюдатели отмечают, что для представителей оппозиции нынешние выборы даже более жесткие, чем все предыдущие. И все же сохраняется интрига: продолжит ли власть эксперимент с допуском в парламент самых кротких из нелояльных.





Следим за событиями на «Белорусском партизане». Новости будут обновляться в режиме он-лайн.