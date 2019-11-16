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День выборов

17.11.2019 06:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 ноября - день основного голосования по выборам депутатов Палаты представителей.

День выборов
ЕРА
Выдвижение кандидатов, агитационная кампания, досрочное голосование «демократическими сюрпризами» не отмечены. Вряд ли приходится ждать сюрпризов и от объявления итогов голосования. Механизм обеспечения «элегантной победы» кандидатов власти работает на полную катушку. 

Независимые наблюдатели  отмечают, что для представителей оппозиции нынешние выборы даже более жесткие, чем все предыдущие. И все же сохраняется интрига: продолжит ли власть эксперимент с допуском в парламент самых кротких из нелояльных. 

Следим за событиями на «Белорусском партизане». Новости будут обновляться в режиме он-лайн.    
 
 
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17 ноября - день основного голосования по выборам депутатов Палаты представителей.
 
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