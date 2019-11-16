Очень жаль, что на выборах у школ продают спиртное в широком ассортименте

Источник материала: Виртуальный Брест

Прежде всего поясним - мы не вмешивались в процесс избрания так называемых народных избранников, и делали это по своим, как личным, так и профессиональным причинам. Но сейчас эти самые выборы уже состоялись, и можно выдохнуть - теперь это уже история. А значит, есть повод оглянуться назад и понять, что было не так.





За всеми этими компроматами, наездами на избирателей, как бы вбросами и расхождениями в подсчётах мы хотим обратить внимание на факт, который почему-то воспринимается как должное.





Речь о продаже алкоголя на участках, которые, как известно, частенько организованы в школах, и даже в дошкольных учреждениях. Масленица у нас без спиртного, и мы это приветствовали, а вот выборы - никак.





Да, это выходной, и детей тут нет (мы специально "замылили" лицо ребёнка на фото, его как бы тут нет). Да, надо же как-то привлекать избирателей и устраивать для них праздник. Но может быть, это уже чересчур и перебор? Может быть за политикой мы забываем о главном, а потом удивляемся, почему это наши дети курят и употребляют с "младых ногтей"? Может быть надо не ужесточать антинаркотическое законодательство а начинать отсюда, и не давать повода?