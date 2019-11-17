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«Раз в месяц с тренером ели пиццу и бургеры». Минчанка - о том, как сильно похудеть и не сорваться
Источник материала: Tut.by
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— С детства я страдала от лишнего веса. Бабушки умилялись и старались купить побольше вкусненького. «Ой, какие пухленькие щечки, какая хорошенькая девочка!» — говорили соседи.
После школы я вышла замуж, за время беременности набрала еще лишнего веса. После рождения ребенка — еще больше. Думала, похудею, когда после декрета вышла на работу, но все не так просто: день сидишь, пришел домой — а там ужин и просмотр телевизора. Но самое главное, вроде бы все хорошо: работа, муж, ребенок.
Были попытки похудеть. Я посещала бассейн, иногда заходила в тренажерный зал. На каких только диетах не сидела! Когда вес был 120 кг, начались проблемы со здоровьем. Я решила: все, хватит, надо что-то делать.
Знакомые посоветовали зал «Адреналин». Долго собиралась позвонить тренеру, чтобы встретиться, очень волновалась: а вдруг у меня ничего не получится? На первой тренировке было неловко и стыдно: рядом занимаются фигуристые девушки. Делала упражнения, покрывалась потом, страдала от одышки и трясущихся коленей — и думала: зачем мне все это надо?
Жизнь пришлось изменить кардинально. Но мне очень повезло. Рядом со мной была семья, которая поддерживала, и мой тренер Ярослав Буйницкий: человек, который верил в меня, поддерживал 24/7. Вы просто не представляете, сколько раз я хотела все бросить и каждый раз он находил нужные слова, чтобы я продолжила.
Я начала тренироваться с весом 117 кг. Через четыре месяца весила уже 88,8 кг (минус 28,2 кг), спустя 11 — 75 кг. Раньше носила 64-й размер, сейчас 48-й.
Как я тренировалась
Первые девять месяцев занималась шесть раз в неделю. Четыре раза — с тренером по 2 часа. Перед каждой тренировкой 30 минут кардио. И два раза в неделю кардио по полтора часа.
Сейчас я занимаюсь трижды в неделю с тренером, раз на кардио и дважды в неделю хожу на танцы (кубинская сальса!).
Тренер составил для меня план питания. Три раза в день, без перекусов: много овощей, куриное филе, говядина, запеченная рыба, яйца (в виде омлета, вареные, яичница с овощами), гречневая и рисовая крупа, творог с фруктами (ананас, яблоко, арбуз, дыня, груша, грейпфрут), никакого алкоголя, никаких сладостей. И крепкий здоровый сон.
Каждый день я вела фотоотчет моих приемов пищи для тренера. Раз в месяц выбирали день и ходили в кафе: ели пиццу, бургеры, картошку фри, мороженое, тортики, конфеты — так отмечали каждый успешный месяц тренировок. Однажды устроили баттл в прямом эфире инстаграм: кто больше съест мороженого? Победила дружба, так как оговоренное количество — 10 пачек семейного пломбира — не осилил никто.
Сколько стоит
Я покупаю безлимитный абонемент на месяц — спасибо руководителям компании, где я работаю: в рамках социальной политики пропагандируют ЗОЖ и оплачивают абонементы. Час персональной тренировки — 30 рублей. Итого — 720 рублей в месяц.
С питанием день на день не приходится — от 9 рублей до 15 рублей, когда куриное филе заменяла на говядину и добавляла протеиновый батончик (стоит около 4 рублей).
Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, есть еще над чем работать. Чувствую легкость, свободу, необыкновенный прилив энергии — и жалею, что не избавилась от лишнего веса раньше. Сейчас я могу делать то, о чем даже не мечтала 11 месяцев назад. Если кто-то вдохновится моей историей и захочет изменить свою жизнь, я буду счастлива!
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Наталье Самсоник 44 года, она начальник отдела кадровой работы. Тренироваться начала с весом 117 кг - а спустя 11 месяцев весит 75 кг.
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