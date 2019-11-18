Продажа объектов недвижимости в Дзержинском районе: с понижением цены на 80% в д. Станьково, с понижением цены на 50% в д. Гарбузы
1) д. Станьково:
Аукцион состоится 11 декабря 2019 г. в 11.00.
ЛОТ 1. Здание продсклада с подвалом, пристройкой, тремя навесами, рампой, общая площадь (870,3 кв.м), здание склада/под автомастерскую (628,6 кв.м), здание склада (621,0 кв.м), расположенные на земельном участке 1,7361 га. Цена - 71 451,36 руб.
Подробная информация находится в разделе «деловым людям» → «аукционы»
тел. (8017) 220-59-76, (8017) 228-60-13, (8017) 500-47-11.
2) д. Гарбузы:
Аукцион состоится 11 декабря 2019 г. в 11.00
Здание бани (51,4 кв.м), расположенное по адресу: Негорельский с/с, ул. Центральная, 53А на земельном участке площадью 0,0200 га.
Цена - 8 300 руб.
Подробная информация находится в разделе «деловым людям» → «аукционы»
тел. (8017) 220-59-76, (8017) 228-60-13, (8017) 500-47-11.