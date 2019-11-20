Атомщики стран СНГ обсудили сотрудничество при ликвидации аварий на АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О сотрудничестве стран Содружества при ликвидации аварий на АЭС сегодня говорили в Минске на заседание комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает телеканал «МИР 24».



В начале ноября главы правительств подписали соглашение о взаимодействии. Государства взяли на себя обязательства в случае ядерной аварии незамедлительно оказывать друг другу помощь. В частности, ликвидировать последствия катастрофы, обеспечивать нуждающихся лекарствами и при необходимости оказывать финансовую поддержку нуждающимся странам.

«Есть темы в международном сотрудничестве, которые ты отрабатываешь, в залоге, что эти соглашения никогда не будут востребованы. Но в то же время, чтобы такие понятия, как аварийная готовность и чрезвычайная реагирование никогда не были востребованы, должны быть отработаны все процедуры, поставлены на место все механизмы», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский.

«Недавно вместе с нашим МЧС проводили аварийную тренировку на нашей станции. И в рамках подписанных соглашений кризисный центр «Росатома» принимал участие в наших тренировках. У нас с ними налажены крепкие связи, отношения. Прямая связь на атомную станцию и прямая связь с кризисным центром у нас в министерстве», – сказал заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Мехадюк.



Завтра участники комиссии посетят Белорусскую АЭС, пробные пуски на которой планируют провести в будущем году.