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Атомщики стран СНГ обсудили сотрудничество при ликвидации аварий на АЭС
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О сотрудничестве стран Содружества при ликвидации аварий на АЭС сегодня говорили в Минске на заседание комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает телеканал «МИР 24».
«Недавно вместе с нашим МЧС проводили аварийную тренировку на нашей станции. И в рамках подписанных соглашений кризисный центр «Росатома» принимал участие в наших тренировках. У нас с ними налажены крепкие связи, отношения. Прямая связь на атомную станцию и прямая связь с кризисным центром у нас в министерстве», – сказал заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Мехадюк.
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