Непристойные предметы. Чего нельзя пересылать по почте?

Источник материала: Аргументы и факты

В наше время такая ситуация тоже может повториться, но вовсе не из-за вредности почтальона. ©

Помните, как герой известного советского мультфильма «Трое из Простоквашино» почтальон Печкин говорил: «Это я, почтальон Печкин! Принес посылку! Только я вам ее не отдам!». В наше время такая ситуация тоже может повториться, но вовсе не из-за вредности почтальона.

Причина часто в том, что предметы, которые находятся в посылке, попросту пересылать запрещено.

ТАБАК И АЛКОГОЛЬ

Как рассказали «АиФ» в управлении технологического обеспечения, эксплуатации и почтовой безопасности РУП «Белпочта», в соответствии с Конвенцией Всемирного почтового союза в ст. 19 указаны следующие запрещенные предметы для пересылки в международных почтовых отправлениях (МПО): наркотики и психотропные вещества, предметы непристойного или безнравственного характера; опасные, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; монеты, банковские билеты и другие драгоценные предметы, другие предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране назначения.

Все страны-члены или их назначенные операторы должны иметь возможность дополнять список запретов, упомянутых в этой статье, которые могут быть применены сразу же после их включения в соответствующий справочник. В каждой стране согласно внутреннему законодательству существует список предметов, запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях. Данная информация публикуется странами в Сборнике запрещенных предметов, издаваемом Международным бюро Всемирного почтового союза (ВПС) для информирования всех операторов стран - членов ВПС. На сайте РУП «Белпочта» в разделе «Справка» – «Руководство по приему международных почтовых отправлений» по каждой стране существует список «Предметы, запрещенные, условно допускаемые к ввозу, специальные распоряжения», составленный на основе информации, представленной в Сборнике запрещенных предметов. Клиенты могут заранее ознакомиться с информацией, прежде чем осуществить заказ товаров в интернет-магазине.

Как пояснил «АиФ» начальник отдела таможенных операций и контроля №2 Минской региональной таможни Михаил ОРЛОВСКИЙ, нельзя заказывать по почте в зарубежных интернет-магазинах товары, которые запрещены к пересылке в МПО через таможенную границу Евразийского экономического союза. К таким товарам относятся, в первую очередь, любые виды оружия, а также их составные части, конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия, любые виды табачных изделий и курительные смеси, наркотические средства, алкогольная продукция, товары, подвергающиеся быстрой порче, в том числе продукты питания, и другие. С полным перечнем можно ознакомиться в Решении Комиссии Таможенного союза №338 «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях».

«Если мы говорим о пересылке игрушечных пистолетов или рыболовных сетей, то их пересылка в МПО не запрещена. А вот охотничий нож, скорее всего, будет отнесен к холодному или конструктивному сходному оружию, и пересылать его нельзя.

Также есть запреты и ограничения, установленные национальным законодательством. В частности, запрещено пересылать предметы непристойного или безнравственного характера, радиоактивные и биологические вещества, живых животных, печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержащие сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим интересам республики, ее госбезопасности, охране здоровья и нравственности граждан и т. д. При этом почти такие же ограничения действуют на заказы в белорусских интернет-магазинах», – поделился Михаил Орловский.



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ВНУТРЕННИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

Представители РУП «Белпочта» добавляют, что во внутренних почтовых отправлениях запрещены к пересылке предметы, которые по своим свойствам или характеру упаковки могут представлять опасность для работников оператора почтовой связи, привести к загрязнению или порче других почтовых отправлений или оборудования.

Особо следует выделить пункт о пересылке денег. В соответствии с п. 56 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования во внутренних почтовых отправлениях запрещена к пересылке иностранная валюта (кроме памятных и слитковых (инвестиционных) монет, принятых национальным оператором почтовой связи от банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь). Пересылка белорусских рублей (кроме памятных и слитковых (инвестиционных) монет, принятых национальным оператором почтовой связи от банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь) осуществляется только почтовыми денежными переводами.

Представитель Минской региональной таможни добавил, что пересылка иностранной валюты допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $200.

Михаил Орловский также обратил внимание, что на пересылку некоторых товаров требуются соответствующие разрешения. К примеру, на пересылку квадрокоптеров нужно разрешение, которое выдается республиканским унитарным предприятием по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

В ТЕМУ

Месячная норма пересылки товаров в МПО в адрес одного получателя составляет сумму, эквивалентную 200 евро и 31 кг. Вместе с тем разовая норма товаров, пересылаемых в одном МПО, которые можно получить беспошлинно, составляет 22 евро, и вес не должен превышать 10 кг.

КСТАТИ

На одном из тематических ресурсов в Интернете указано, что в соседней России к пересылке запрещены подделки известных брендов. Заказывая «паленый» костюм Abibas или Niek, клиент рискует получить штраф, а подобный товар конфискуют. В Беларуси о таких нормах не упоминается. В частности, Михаил Орловский подчеркнул, что пересылка копий брендовых вещей в МПО не запрещена.