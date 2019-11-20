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В домах до пяти этажей в Беларуси появятся лифты

21.11.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Низкоэтажную застройку в Беларуси будут оборудовать лифтами, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

"Министерство дало поручение, чтобы и вертикальные, и горизонтальные коммуникации были обеспечены безбарьерной средой. Чтобы каждый человек, утратив способности к передвижению, мог комфортно чувствовать себя в своей квартире, подъезде. В частности, поставлена задача, чтобы в многоквартирных блокированных жилых домах, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий или иных категорий граждан, были лифты", - цитирует Верамей госагентство "БелТА".


Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты. После утверждения строительной нормы "Жилые здания" ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда.

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.
 
 
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Низкоэтажную застройку в Беларуси будут оборудовать лифтами, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и...
 
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