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«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов

21.11.2019 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский волейбольный «Шахтер» терпит поражение в первом матче третьего квалификационного раунда мужской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов

Команда Виктора Бекши на выезде без вариантов уступила сербской «Воеводине» 0:3. Счет по партиям 21:25, 18:25 и 18:25. Ответный матч пройдет 27 ноября в Минске.

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский волейбольный «Шахтер» терпит поражение в первом матче третьего квалификационного раунда мужской Лиги чемпионов, сообщили в...
 
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