Tesla за несколько дней получила 200 тысяч предзаказов на электропикап Cybertruck

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla получила 200 тысяч заказов на электропикап Cybertruck, который в конце прошлой недели представили на специальном мероприятии в Калифорнии.

23 ноября, когда количество предзаказов на Cybertruck было 146 тысяч, Илон Маск написал в своем Twitter, что 42% покупателей заказали электропикап с тремя моторами, 41% — с двумя, а 17% — модификацию с одним силовым агрегатом.

«Маск сделал машину, которую я рисовал в пять лет». Как соцсети отреагировали на Cybertruck

Напомним, длина пикапа достигает 5,88 м, ширина машины немногим более 2 м, а высота — 1,9 м. Мощность электродвигателей и емкость батарей Cybertruck пока не разглашаются, но известно, что для пикапа предложат три модификации. Базовая версия — с одним электромотором и задним приводом, запас хода у которой превышает 400 км. Версия Dual Motor AWD располагает полным приводом и пробегом более 480 км на одной зарядке. На вершине гаммы окажется модификация Tri-Motor AWD с тремя электромоторами и 800 км запаса хода! Она же окажется и самой динамичной — 2,9 секунды разгона до 97 км/ч (60 миль в час) и 210 км/ч максимальной скорости. В зависимости от версии пикапы могут увезти прицеп массой от 3,4 до 6,35 тонны.