Tesla за несколько дней получила 200 тысяч предзаказов на электропикап Cybertruck

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla получила 200 тысяч заказов на электропикап Cybertruck, который в конце прошлой недели представили на специальном мероприятии в Калифорнии.



Фото: Tesla

23 ноября, когда количество предзаказов на Cybertruck было 146 тысяч, Илон Маск написал в своем Twitter, что 42% покупателей заказали электропикап с тремя моторами, 41% — с двумя, а 17% — модификацию с одним силовым агрегатом.

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Напомним, длина пикапа достигает 5,88 м, ширина машины немногим более 2 м, а высота — 1,9 м. Мощность электродвигателей и емкость батарей Cybertruck пока не разглашаются, но известно, что для пикапа предложат три модификации. Базовая версия — с одним электромотором и задним приводом, запас хода у которой превышает 400 км. Версия Dual Motor AWD располагает полным приводом и пробегом более 480 км на одной зарядке. На вершине гаммы окажется модификация Tri-Motor AWD с тремя электромоторами и 800 км запаса хода! Она же окажется и самой динамичной — 2,9 секунды разгона до 97 км/ч (60 миль в час) и 210 км/ч максимальной скорости. В зависимости от версии пикапы могут увезти прицеп массой от 3,4 до 6,35 тонны.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Выпуск пикапов Tesla начнется лишь в конце 2021 года, а топ-версия с тремя электромоторами и вовсе подоспеет спустя год. В компании уже озвучили цены для рынка США — от 39 900 до 69 900 долларов.