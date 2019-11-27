На пожаре в своем доме погиб житель д. Борки Ивацевичского района

Источник материала: Виртуальный Брест

28.11.2019 года в 09-08 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Борки на ул. Трудовой.





Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горение и сильное задымление внутри деревянного дома, предполагалось, что в нем находится человек.





Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу был обнаружен хозяин дома, который вынесен на руках на чистый воздух и передан бригаде СМП для проведения реанимационных мероприятий. Медики констатировали смерть мужчины.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены стена и имущество в доме.

Погибший – пенсионер 1955 года рождения, проживал один.

Причина пожара устанавливается.