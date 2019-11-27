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На пожаре в своем доме погиб житель д. Борки Ивацевичского района
28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28.11.2019 года в 09-08 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Борки на ул. Трудовой.
Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горение и сильное задымление внутри деревянного дома, предполагалось, что в нем находится человек.
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу был обнаружен хозяин дома, который вынесен на руках на чистый воздух и передан бригаде СМП для проведения реанимационных мероприятий. Медики констатировали смерть мужчины.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены стена и имущество в доме.
Погибший – пенсионер 1955 года рождения, проживал один.
Причина пожара устанавливается.
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28.11.2019 года в 09-08 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Борки на ул. Трудовой. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горение и...
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