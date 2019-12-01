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В желудке кита, выбросившегося на берег в Шотландии, нашли 100 кг мусора
Источник материала: Tut.by
В желудке кашалота, выбросившегося на берег острова Харрис в Шотландии, нашли 100-килограммовый ком мусора. Об этом
В желудке кашалота обнаружили рыболовные сети, веревку, упаковочные ремни, сумки, перчатки и пластиковые стаканчики. Правда, пока не ясно, способствовало ли это гибели кита, но точно освещает проблему загрязнения моря.
На странице организации Scottish Marine Animal Strandings Scheme (SMASS), которая занимается проблемой гибели китов и дельфинов,
Экологи проведут расследование, чтобы понять, почему в желудке у кашалота оказалось столько мусора.
По данным SMASS, количество сообщений о выбросившихся на берег Шотландии китах и дельфинах увеличивается: в 2009 году было 204 случая, а в 2018 году этот показатель превысил 930.
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Правда, пока непонятно, сыграло ли это какую-либо роль в смерти кита.
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