В желудке кита, выбросившегося на берег в Шотландии, нашли 100 кг мусора

В желудке кашалота, выбросившегося на берег острова Харрис в Шотландии, нашли 100-килограммовый ком мусора. Об этом сообщает BBC.

It was heartbreaking to see a gorgeous 45ft Sperm Whale die after being beached on Thursday at Seilebost on the Isle of Harris, Scotland.