В желудке кита, выбросившегося на берег в Шотландии, нашли 100 кг мусора

Источник материала: Tut.by

В желудке кашалота, выбросившегося на берег острова Харрис в Шотландии, нашли 100-килограммовый ком мусора. Об этом сообщает BBC.

It was heartbreaking to see a gorgeous 45ft Sperm Whale die after being beached on Thursday at Seilebost on the Isle of Harris, Scotland. To be given an opportunity to see one of the most magnificent creatures on the planet up close was an absolute privilege. So sad. #Scotland pic.twitter.com/gLCILRT4PO — Melvin Nicholson (@MelvinNichPhoto) November 30, 2019

В желудке кашалота обнаружили рыболовные сети, веревку, упаковочные ремни, сумки, перчатки и пластиковые стаканчики. Правда, пока не ясно, способствовало ли это гибели кита, но точно освещает проблему загрязнения моря.

На странице организации Scottish Marine Animal Strandings Scheme (SMASS), которая занимается проблемой гибели китов и дельфинов, написано следующее: «Животное не было в особенно плохом состоянии, и хотя вполне вероятно, что это количество мусора было фактором в его жизненном цикле, мы не смогли найти доказательств, что это как-то повлияло или затруднило работу кишечника. Тем не менее, это количество пластика в желудке должно было ужасно нарушить пищеварение, и служит демонстрацией того, какую опасность для морской жизни представляют потерянные или выброшенные орудия лова».

Экологи проведут расследование, чтобы понять, почему в желудке у кашалота оказалось столько мусора.

По данным SMASS, количество сообщений о выбросившихся на берег Шотландии китах и ​​дельфинах увеличивается: в 2009 году было 204 случая, а в 2018 году этот показатель превысил 930.