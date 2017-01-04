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Обзор важнейших событий 4 января 2017 года
04.01.2017 22:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 4 января. Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Беларуси атомной станции. Об этом было заявлено на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс сообщил, что дипломат будет назначен на этой неделе. Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергии, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце. Министры просят обеспечить контроль реализации белорусского проекта. Литва убеждена, что Беларусь продолжит небезопасное строительство АЭС в 50 км от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона.
Отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска наложил арест на частный дом оппозиционной активистки Ольги Николайчик из-за не оплаченных ею штрафов за участие в уличных акциях. Как сообщила БелаПАН Николайчик, постановление было принято еще 1 декабря 2016 года, но она получила копию документа по почте только 3 января. В отношении жилья также наложен запрет на отчуждение. Неоплаченная сумма штрафов составляет 4.200 рублей. Штрафы выносились за участие в уличных акциях в октябре и ноябре прошлого года.
Безопасность Беларуси, системные реформы и изменения в избирательное законодательство станут для Объединенной гражданской партии приоритетными направлениями работы в 2017 году, заявил председатель партии Анатолий Лебедько. "Мы будем больше усилий посвящать поиску ответа на вопрос "Что делать?", а не на вопрос "Кто виноват?". В этом определенное отличие ОГП от других оппозиционных структур", — сказал он. Вопрос безопасности Беларуси и ее защиты "чрезвычайно актуален", считает Лебедько. "По этим вопросам мы готовы поддерживать усилия всех, кто будет предпринимать действия, направленные на усиление независимости Беларуси, то есть не только сторонников перемен, но и власть. Вместе с тем, если мы на суверенитет смотрим как на ценность, то для руководства страны это, к сожалению, инструмент удержания власти", — заявил он.
Европейский гуманитарный университет (ЕГУ, Вильнюс) продлил срок приема заявок на замещение должности ректора университета до 17 января, сообщил БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта. По его словам, продление срока подачи заявок было вызвано соответствующей просьбой со стороны консалтингового агентства Mercuri Urval, которое будет проводить конкурс от имени ЕГУ под эгидой Шведского агентства международного сотрудничества в области развития. "Рождественский сезон — это период довольно высокой занятости как для поиска кандидатов, так и для самих потенциальных кандидатов на должность ректора… Учитывая, что Рождество многими празднуется как в декабре, так и в январе, 17 января было выбрано как срок, который позволит университету быть максимально открытым ко всем возможным кандидатам", — сказал Милта.
Гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский получил по почте копию административного протокола, который составили на него сотрудники Октябрьского РОВД. В документе можно лишь разобрать, что протокол составлен по статье 9.3 КоАП (оскорбление), но суть правонарушения нечитабельна. Как сообщил БелаПАН Жуковский, речь идет о последствиях конфликта с управляющей делами Октябрьского райисполкома Валентиной Шлапаковой. 14 декабря журналист-фрилансер был в Октябрьском, где снимал сюжет о дорогих автомобилях, на которых перемещаются чиновники райисполкома. При съемке здания райисполкома к Жуковскому подошла управляющая делами, затребовала документы и запретила снимать здание. "Она меня отталкивала, хваталась за камеру, за мою одежду, требовала аккредитацию... Но я ее не оскорблял", — заявил фрилансер. Он подал заявления в милицию и прокуратуру Октябрьского района. В заявлении в прокуратуру Жуковский просит принять меры реагирования в отношении сотрудников милиции, которые допустили ряд нарушений при составлении административного протокола, сфальсифицировали сведения, составили документ так, что его невозможно прочитать.
"Ситуация в экономике Беларуси чрезвычайно плохая. Стагнация, рецессия, падение образа жизни вызваны внутренними причинами. Ссылки на международный кризис ничего не стоят", — заявил экс-глава Нацбанка, почетный председатель Объединенной гражданской партии Станислав Богданкевич. По его словам, мировая экономика растет в среднем на 3% ежегодно. "Поляки плюсуют с момента восстановления независимости, хотя в начале свободного развития страны мы были на их уровне, а может быть, и чуть выше", — отметил Богданкевич. Экс-глава Нацбанка считает, что к обнищанию населения приводит "несменяемость власти, отсутствие конкуренции, верховенства права и закона".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 4 января. Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Беларуси атомной станции. Об этом было заявлено на...
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