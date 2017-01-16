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Лукашенко прибыл в Судан
16.01.2017 21:09 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 16 января. Завершивший двухдневное пребывание в Египте Александр Лукашенко 16 января прибыл с официальным визитом в Судан. У трапа самолета его встретил президент страны Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Состоялась краткая беседа двух лидеров, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
Планируется, что 17 января в Хартуме Лукашенко проведет официальные переговоры с аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.
Ожидаются также встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
БелаПАН.
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Минск, 16 января. Завершивший двухдневное пребывание в Египте Александр Лукашенко 16 января прибыл с официальным визитом в Судан. У трапа самолета его встретил...
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