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Лукашенко прибыл в Судан

16.01.2017 21:09 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Завершивший двухдневное пребывание в Египте Александр Лукашенко 16 января прибыл с официальным визитом в Судан. У трапа самолета его встретил президент страны Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Состоялась краткая беседа двух лидеров, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Планируется, что 17 января в Хартуме Лукашенко проведет официальные переговоры с аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Ожидаются также встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Завершивший двухдневное пребывание в Египте Александр Лукашенко 16 января прибыл с официальным визитом в Судан. У трапа самолета его встретил...

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