Москва использует введение безвизового режима и инспирированную Россией проблему пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран, чтобы продавливать повестку единой визы, единого визового пространства, считает эксперт.

строительстве лагерей для мигрантов и беженцев вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января на пресс-конференции в Москве. Соглашение Евросоюза и Беларуси овызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел России17 января на пресс-конференции в Москве.

цитирует Сергея Лаврова интернет-ресурс "Союзное вече". - И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это еще более актуально, так как есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории республики". "У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, -Сергея Лаврова интернет-ресурс "Союзное вече". - И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это еще более актуально, так как есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории республики".

Лавров подчеркнул, что в России и Беларуси нет оформленной наземной сухопутной границы. "Это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", - заявил Лавров.

БДГ ответил старший аналитик BISS Денис Мельянцов. Чем вызвана жеская реакция Москвы и чем Минск может ответить на претензии российской стороны? На вопросыответил старший аналитик BISS

- Россия озабочена ситуацией с пересечением белорусско-российской сухопутной границы гражданами третьих стран. Из-за введения безвизового режима с 80 странами мира, в том числе со странами Евросоюза, Россия начала проверять рейсы из Минска, которые до сих пор считались внутренними, на наличие граждан из третьих стран.

С одной стороны, это понятная мера, я уверен, что и МИД России, и другие структуры, которые занимаются охраной границы, понимают все технические издержки. Но тем не менее проверка паспортов на российских рейсах - очень яркий политический месседж. Вроде как существует союзное государство Беларуси и России, на территории каждой из стран граждане пользуются равными правами, вроде углубляется евразийская интеграция, - а тут начинают проверять паспорта и вводят проверочный режим.

- Судя по словам Лаврова, Москва намерена актуализировать переговоры по единой миграционной и визовой политике?

- Позиция российской стороны всегда заключалась в том, что необходимо единое визовое пространство, нужно выдавать единую визу и нужно по максимуму объединять все базы данных: и стоп-листы, и бан-листы - списки лиц, нежелательных на территории Беларуси и Российской Федерации. Беларусь противилась этому, поскольку единая виза означает потерю части суверенитета: консульские департаменты, отделы становятся ненужными, МИДовские консульские управления тоже оказываются под вопросом. Возможно, не все данные по бан-листам Беларусь хотела бы передавать Российской Федерации. Поэтому до сих пор переговоры тормозились, а российская сторона последовательно отставивает свою позицию. Сейчас Москва использует введение безвизового режима и инспирированную Россией проблему пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран, чтобы продавливать повестку единой визы, единого визового пространства.

- Чем может ответить Минск на действия российской стороны?

- Минску остается последовательно, спокойно, хладнокровно объяснять свою позицию по визовому контролю. Думаю, официальный Минск и дальше будет тормозить переговоры, потому что сейчас не в интересах белорусских властей интеграция с Российской Федерацией в этой сфере. Минск хотел бы сохранить суверенитет.

- Минск не намерен передавать часть своего суверенитета в Москву?

- Судя по тому, что этот вопрос затягивался до сих пор, то, скорее всего, вряд ли изменится позиция официального Минска и в ближайшем будущем.