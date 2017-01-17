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Минск не намерен делиться с Москвой частью своего суверенитета?
17.01.2017 18:59 — Новости Политики | БДГ
Москва использует введение безвизового режима и инспирированную Россией проблему пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран, чтобы продавливать повестку единой визы, единого визового пространства, считает эксперт.
Соглашение Евросоюза и Беларуси о
"У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, -
Лавров подчеркнул, что в России и Беларуси нет оформленной наземной сухопутной границы. "Это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", - заявил Лавров.
Чем вызвана жеская реакция Москвы и чем Минск может ответить на претензии российской стороны? На вопросы
- Россия озабочена ситуацией с пересечением белорусско-российской сухопутной границы гражданами третьих стран. Из-за введения безвизового режима с 80 странами мира, в том числе со странами Евросоюза, Россия начала проверять рейсы из Минска, которые до сих пор считались внутренними, на наличие граждан из третьих стран.
С одной стороны, это понятная мера, я уверен, что и МИД России, и другие структуры, которые занимаются охраной границы, понимают все технические издержки. Но тем не менее проверка паспортов на российских рейсах - очень яркий политический месседж. Вроде как существует союзное государство Беларуси и России, на территории каждой из стран граждане пользуются равными правами, вроде углубляется евразийская интеграция, - а тут начинают проверять паспорта и вводят проверочный режим.
- Судя по словам Лаврова, Москва намерена актуализировать переговоры по единой миграционной и визовой политике?
- Позиция российской стороны всегда заключалась в том, что необходимо единое визовое пространство, нужно выдавать единую визу и нужно по максимуму объединять все базы данных: и стоп-листы, и бан-листы - списки лиц, нежелательных на территории Беларуси и Российской Федерации. Беларусь противилась этому, поскольку единая виза означает потерю части суверенитета: консульские департаменты, отделы становятся ненужными, МИДовские консульские управления тоже оказываются под вопросом. Возможно, не все данные по бан-листам Беларусь хотела бы передавать Российской Федерации. Поэтому до сих пор переговоры тормозились, а российская сторона последовательно отставивает свою позицию. Сейчас Москва использует введение безвизового режима и инспирированную Россией проблему пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран, чтобы продавливать повестку единой визы, единого визового пространства.
- Чем может ответить Минск на действия российской стороны?
- Минску остается последовательно, спокойно, хладнокровно объяснять свою позицию по визовому контролю. Думаю, официальный Минск и дальше будет тормозить переговоры, потому что сейчас не в интересах белорусских властей интеграция с Российской Федерацией в этой сфере. Минск хотел бы сохранить суверенитет.
- Минск не намерен передавать часть своего суверенитета в Москву?
- Судя по тому, что этот вопрос затягивался до сих пор, то, скорее всего, вряд ли изменится позиция официального Минска и в ближайшем будущем.
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Москва использует введение безвизового режима и инспирированную Россией проблему пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран, чтобы продавливать...
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