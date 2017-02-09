МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился уважать "политику одного Китая", заявил Белый дом.

Беседа глав государств состоялась накануне и была довольно продолжительной и "чрезвычайно сердечной". О предстоящем телефонном разговоре Трампа и Си Цзиньпина пресс-служба американского лидера заранее не оповещала.

"Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цзиньпина, согласился уважать "политику одного Китая", — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что "представители США и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес".

"Они также обменялись приглашениями посетить США и Китай", говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Трамп и Си Цзиньпин рассчитывают на дальнейшие очень успешные переговоры".

Вместе с тем в Пекине заявили, что китайский лидер оценил приверженность США "политике одного Китая". Си Цзиньпин также выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном в торговле и инвестициях.

"Хорошее состояние китайско-американских отношений соответствует коренным интересам народов двух стран… Мы готовы совместно с американской стороной укреплять взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, строительства инфраструктуры, а также укреплять контакты и координацию по региональным и международным вопросам, совместно поддерживать международный мир и стабильность", — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что придает большое значение заявлению Трампа, который подчеркнул, что правительство США будет придерживаться "политики одного Китая", добавив, что "принцип одного Китая" является политической основой китайско-американских отношений".