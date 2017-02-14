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Лукашенко рассчитывает на дальнейшее развитие белорусско-сербского диалога

15.02.2017 12:56 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Томислава Николича с национальным праздником — Днем государственности.

"Между Республикой Беларусь и Республикой Сербия достигнут высокий уровень сотрудничества, основанный на духовной и культурной общности", — цитирует поздравление пресс-служба белорусского президента.

Глава государства напомнил, что в январе 2017 года состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит премьер-министра Сербии Александра Вучича в Беларусь, что должно придать дополнительный импульс межгосударственному взаимодействию. "Надеюсь на новые встречи, которые поспособствуют углублению белорусско-сербского диалога на благо двух стран", — добавил Лукашенко.

Официальный белорусский лидер поздравил Николича, родившегося также 15 февраля, с днем рождения, "выразив убеждение, что дружественные отношения между странами и совпадение взглядов по основным направлениям международной политики будут и в дальнейшем способствовать расширению двустороннего сотрудничества в различных отраслях и реализации достигнутых договоренностей".

По данным Белстата, в январе—ноябре 2016 года белорусско-сербский товарооборот составил 102,8 млн долларов, снизившись к аналогичному периоду 2015 года на 57,2%. При этом объем белорусского экспорта снизился почти в четыре раза — на 74,4%, импорта из Сербии — на 30,7%. По итогам 11 месяцев прошлого года во внешней торговле с Сербией сложилось отрицательное сальдо в 28,4 млн долларов.

Сербские инвестиции в Беларусь представлены главным образом в секторе строительства и недвижимости. Международная группа компаний с сербским капиталом Dana Holdings, специализирующаяся на инвестициях в строительство жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, работает в Беларуси более восьми лет. Самыми крупными ее проектами являются многофункциональные комплексы "Маяк Минска" и "Минск-Мир", а также жилые комплексы "Вивальди", "Чайковский" и "Рахманинов". Dana Holdings подконтрольна сербским бизнесменам, братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, которые лично знакомы с Александром Лукашенко. Драгомир Карич является почетным консулом Беларуси в Белграде, а также возглавляет в сербском парламенте группу дружбы с Беларусью.

Беларусь развивает с Сербией военно-техническое сотрудничество. В частности планируется передать Сербии два дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Томислава Николича с национальным праздником — Днем государственности. "Между...

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