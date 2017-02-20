МИНСК, 21 фев – Sputnik. Некоторые высказывания постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина вошли в историю российской дипломатии еще при жизни посла.



© AFP/ KENA BETANCUR Постпред РФ при ООН Чуркин скончался за день до своего 65-летия

Чуркин скончался накануне за день до своего 65-летнего юбилея . С 2006 года дипломат возглавлял постоянное представительство России при ООН. Sputnik публикует яркие высказывания Чуркина.

О возвращении территорий и гуманности

Дипломату приходилось не раз вступать в острые диалоги с представителями других государств. Так, Чуркин достаточно резко ответил постпреду Великобритании Мэттью Райкрофту на его обвинения Москвы в украинском кризисе.

"Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", – заявил Чуркин.

Отвечал Чуркин и американскому постпреду Саманте Пауэр – та в декабре минувшего года раскритиковала действия сирийских войск в сирийском Алеппо. "Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза", – сказал Чуркин, намекнув на действия США на мировой арене.

О Сирии – в поэзии и прозе

Когда заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен при помощи цитировании поэзии обвинил Россию и Сирию в бомбардировках Алеппо, Чуркин также указал дипломату на некую неуместность стихотворных выражений на международной площадке. "Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь, если бы мы хотели слушать стихи, мы пошли бы в театр… Приведите хотя бы один факт или оставьте такого рода повествования для того романа, который вы, возможно, впоследствии напишете" – отметил Чуркин.

"Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал: "Прекратите сейчас". Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру – экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света", – так отвечал в 2016 году Чуркин на призыв прекратить участие России в сирийской войне.

Турне Pussy Riot

На одной из пресс-конференции в 2014 году Чуркина попросили прокомментировать встречу постпреда США при ООН с участницами панк-группы Pussy Riot.

"А сама она еще не присоединилась к группе? Я думал, она пригласит выступить их в Вашингтонском кафедральном соборе. Может, они даже организуют мировое турне — Собор Святого Петра в Риме, Мекка в Саудовской Аравии и Стена плача в Иерусалиме. Если посол Пауэр не оправдает моих ожиданий, я буду разочарован", – саркастически отметил тогда представитель России.