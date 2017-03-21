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Кремль: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не определены
22.03.2017 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сроки встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко и дата проведения Высшего госсовета Союзного государства до настоящего времени еще окончательно не определены.
"Пока нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее в марте Лукашенко заявил, что Минск не против проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства, но на нем должны быть приняты и парафированы конкретные решения по важным вопросам отношений с Москвой.
До этого пресс-секретарь президента РФ сообщал журналистам, что подготовка к проведению Высшего госсовета продолжается, но его дата еще не определена.
Созданное в 1997 году на базе договора о Сообществе России и Беларуси от 1996 года Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. В совет входят президенты, премьеры и спикеры палат парламентов двух стран.
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Также не известно, когда состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
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