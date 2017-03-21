﻿ Кремль: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не определены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кремль: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не определены

22.03.2017 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сроки встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко и дата проведения Высшего госсовета Союзного государства до настоящего времени еще окончательно не определены.

"Пока нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее в марте Лукашенко заявил, что Минск не против проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства, но на нем должны быть приняты и парафированы конкретные решения по важным вопросам отношений с Москвой. 

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщал журналистам, что подготовка к проведению Высшего госсовета продолжается, но его дата еще не определена.

Созданное в 1997 году на базе договора о Сообществе России и Беларуси от 1996 года Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. В совет входят президенты, премьеры и спикеры палат парламентов двух стран. 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также не известно, когда состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Российской певице Самойловой запретили въезд в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика