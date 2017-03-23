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Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс
24.03.2017 08:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим украинским коллегой Петром Порошенко обсудил в телефонном разговоре миротворческий процесс на Украине, сообщили в
© Sputnik / Виктор Толочко
Телефонная беседа двух лидеров состоялась накануне вечером.
"Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", — говорится в сообщении.
Между тем очередное заседание Контактной группы в Минске запланировано на 29 марта. Россия на этой встрече намерена жестко требовать выполнения Минских соглашений именно в политической части. Как заявил в Казани полномочный представитель РФ на минских переговорах, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов: "Только продвижение в политических вопросах даст возможность разблокировать тяжелую ситуацию на Украине".
В свою очередь украинская сторона определяющим и первоочередным называет решение блока вопросов безопасности. Об этом шла речь на встрече второго президента Украины Леонида Кучмы с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк.
О чем еще говорили президенты
Белорусский и украинский лидер во время телефонного разговора также обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. "В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов", — рассказали в пресс-службе президента Беларуси.
Как отмечается на
"Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
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Кроме того, стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение контактов на уровне регионов.
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