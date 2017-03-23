МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим украинским коллегой Петром Порошенко обсудил в телефонном разговоре миротворческий процесс на Украине, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства .



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Телефонная беседа двух лидеров состоялась накануне вечером.

"Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", — говорится в сообщении.

Между тем очередное заседание Контактной группы в Минске запланировано на 29 марта. Россия на этой встрече намерена жестко требовать выполнения Минских соглашений именно в политической части. Как заявил в Казани полномочный представитель РФ на минских переговорах, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов: "Только продвижение в политических вопросах даст возможность разблокировать тяжелую ситуацию на Украине".

В свою очередь украинская сторона определяющим и первоочередным называет решение блока вопросов безопасности. Об этом шла речь на встрече второго президента Украины Леонида Кучмы с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

О чем еще говорили президенты

Белорусский и украинский лидер во время телефонного разговора также обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. "В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов", — рассказали в пресс-службе президента Беларуси.

Как отмечается на сайте украинского лидера , собеседники подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

"Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.