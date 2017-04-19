МИНСК, 20 апр — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад назвал провокацией заявления о химической атаке в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости .



© AFP/ KCNA Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду после удара США по базе в Сирии

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Этот район находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", которая по сути — "Аль-Каида". Единственная информация, которая есть у мира, исходит от опубликованного этой организацией — Нусрой — видео на Youtube, в целом в интернете, и в различных СМИ — в основном, западных, поэтому мы не можем основываться в своей оценке на этих сообщениях. Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11:30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6, 6:30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый — что была атака около полудня или в 11:30. Второй вариант, в который мы верим — что это ложная провокация, что никакой атаки не было", — сказал Асад.

"Все, что вы видели на фотографиях и видеозаписях, похоже на то, что мы видим уже год или два в материалах "Белых касок", — подчеркнул сирийский президент.

По его словам, впоследствии выясняется, что все это лишь постановка. "Мы полагаем, что это провокация по одной очень простой причине: если бы была утечка газа или атака, и вы утверждаете, что в том городе погибли 60 человек — то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население города. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжила свой обычный ход, а там ведь (по их версии) было (применено) оружие массового поражения", — добавил Асад.

Асад отметил, что затем была атакована авиабаза Шайрат, "где, как они утверждают, были хранилища газа". "Они атаковали все склады — но никакого газа не распространилось на территории аэродрома. Никто из наших офицеров или военного персонала не пострадал ни от какого газа. Поэтому мы полагаем, что никакой газовой атаки не было, как и хранилищ газа, это все была провокация только для оправдания атаки на Шайрат. Вот что случилось", — заявил глава САР.

Асад обратил внимание, что Сирия направила письмо в ООН. В своем обращении сирийское руководство попросило прислать делегацию экспертов для расследования произошедшего в Хан-Шейхуне. "Конечно же, до настоящего момента они никого не прислали, потому что западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций", — продолжил Асад.

"Ведь если приедут эксперты, то обнаружат, что все их рассказы о том, что произошло в Хан-Шейхуне и их атака на авиабазу Шайрат были ложью. Именно поэтому они никого и не присылают. Единственные контакты, которые, насколько я понимаю, сейчас идут, это контакты между Россией и, возможно, несколькими странами для организации приезда делегации экспертов. До настоящего момента никаких позитивных новостей о том, приедут они или нет, у нас нет", — сказал сирийский президент.