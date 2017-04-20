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Лукашенко о нестабильности и последней черте, у которой стоят белорусы
21.04.2017 11:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Международная ситуация вызывает опасения, Беларусь может стать площадкой для глобальных переговоров по снижению напряжения, но одновременно должна, не надеясь на стороннюю помощь, решать свои проблемы. С этого начал свое послание к белорусскому народу и Национальному собранию президент Беларуси Александр Лукашенко.
В овальном зале Дома правительства речь президента слушают 109 депутатов Палаты представителей и 56 членов Совета Республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
В мире неспокойно — надо консолидироваться
В мире в настоящее время происходит передел сил влияния в мире, идут политические процессы, которые вызывают тревогу. Болезненная выработка нового мироустройства идет не за столом переговоров, а в горячих точках. Идет дрейф к новому блоковому противостоянию. Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Лукашенко.
На этом фоне, по мнению Лукашенко,
"Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми, да и не в характере белорусов отгораживаться от всего мира. Сотрудничество и созидание — путь нашего народа. Мы не дали втянуть себя в конфликт и сохранили добрые отношения со всеми соседями <…> Главное сейчас — консолидация всей нации на построение сильного и процветающего государства", — сказал президент.
По мнению Лукашенко, никто — ни в одной стране мира — не может чувствовать себя в безопасности. Он напомнил о терактах в Петербурге, Стокгольме, Александрии, о миграционных проблемах стран ЕС, политическом кризисе, спровоцированном "Брекситом", а также о продолжающемся противостоянии сил в Донбассе.
"Регион погружен в хаос. Украина — наш братский народ, мы готовы и дальше содействовать прямым переговорам, потому что это оказывает прямое воздействие на нас", — сказал президент.
Поэтому, подчеркнул он, такая ситуация в мире подтверждает актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового диалога между Востоком и Западом.
"Если в этом будет необходимость, Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на определение нового порядка мироустройства", — предложил Лукашенко.
Мы находимся у опасной черты
И сотрудничество с Евросоюзом, и торговля в рамках ЕАЭС не приносит Беларуси, по словам Лукашенко, ожидаемых дивидендов.
"Европа не дает хода нашей продукции. Была надежда на ЕАЭС, о многом договорились, чтобы облегчить перемещение товаров и услуг. Оставалось наладить работу и двигаться. Пока не все получается", — сказал Лукашенко.
По словам президента, партнеры по ЕАЭС периодически выясняют отношения и упрекают друг друга в демпинге. Нам надо понять главное: рынок ЕАЭС — это не рынок одной страны, а общий рынок, подчеркнул президент.
"Если бы такой полноценный рынок заработал, то странам-участницам были бы не страшны никакие санкции", — сказал Лукашенко. По его мнению,
"Можно участвовать и в программах по импортозамещению России, к участию в них пригласил нас президент РФ", — рассказал Лукашенко.
Пока же сложности в продвижении белорусской продукции на внешние рынке сохраняются, что привело к падению ВВП, сокращению инвестиций, напряжению на рынке труда — белорусы должны сами, засучив рукава, взяться за решение проблем.
"Нынешний год приобретает особую значимость. Мы находимся у опасной черты, переступать которую не можем. Отступив даже полшага назад, боюсь предположить, что может произойти", — сказал Лукашенко.
Он заявил, что
"Мы должны показать всему миру, что мы способны функционировать как независимое суверенное государство. Если кто-то хочет идти сдаваться, идите. Без меня", — заявил президент.
В иностранные рынки надо вгрызаться зубами
Беларусь должна диверсифицировать экспорт, искать новые рынки для своей продукции,
"Я жду от правительства конкретных действий. Реалии таковы, что на планете не поделенных рынков не осталось. США, Япония, Китай умеют зарекомендовать себя на рынках. Они создают рабочие места, они идут с деньгами и экономическими методами захватывают рынки — так должно быть", — сказал Александр Лукашенко.
Президент призвал правительство и промышленников обратить особенное внимание и на экспорт услуг.
© Sputnik Э. Котляков
"До сих пор не реализован потенциал рынка экспортных услуг, а на нем мы прежде неплохо зарабатывали. Рынки туристических, инжиниринговых услуг в последнее время продвинулись. Стоило обратить чуть больше внимания — и уже заметные подвижки", — отметил глава государства.
Не обижать инвесторов
Отдельно Лукашенко остановился на проблеме иностранных инвестиций. Условия для инвесторов, по мнению президента, есть, а должного потока денег нет.
"Не делается различий между отечественными и зарубежными инвесторами, нет политических потрясений, и раз так, возникает вопрос — если все условия созданы, почему объем зарубежных инвестиций сокращается? Где мы не дорабатываем? Не владелец капитала должен ходить по кабинетам и предложить вложить деньги в Беларусь, а мы должны обеспечить ему зеленую улицу в стране", — подчеркнул Лукашенко.
Отдельно Лукашенко
"Почему не видно проектов? За это тоже будет спрос. Задача по привлечению в каждый регион по 100 миллионов китайских инвестиций тоже никто не отменял. Они (китайцы — Sputnik) уже нам говорят: давайте нам новые проекты. Почему мы медлим?" — задал вопрос президент.
Президент подчеркнул, что это не инвестор должен ходить по кабинетам и добиваться возможности вложить свои деньги в белорусскую экономику. Это государство должно создать ему все условия для работы в стране.
По мнению президента, республика должна стать "узловой платформой Шелкового пути, тем более что нам предлагают это".
"Это не жлобство со стороны крупной державы. Идя в эти регионы, КНР инвестирует колоссальные средства в экономику государств, через которые проляжет этот путь. Мудрые китайцы сделали правильный вывод. Не нахрапом, не бульдозером пройти, не крылатыми ракетами, а поднимая экономику стран", — сказал глава государства.
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На фоне неспокойной ситуации в мире белорусская стабильность, по словам президента, видится особенно ценной, однако из-за просевшей экономики и белорусы сейчас...
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