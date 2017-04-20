МИНСК, 21 апр — Sputnik. Международная ситуация вызывает опасения, Беларусь может стать площадкой для глобальных переговоров по снижению напряжения, но одновременно должна, не надеясь на стороннюю помощь, решать свои проблемы. С этого начал свое послание к белорусскому народу и Национальному собранию президент Беларуси Александр Лукашенко.

В овальном зале Дома правительства речь президента слушают 109 депутатов Палаты представителей и 56 членов Совета Республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь готова стать площадкой для переговоров о новом мироустройстве

В мире неспокойно — надо консолидироваться

В мире в настоящее время происходит передел сил влияния в мире, идут политические процессы, которые вызывают тревогу. Болезненная выработка нового мироустройства идет не за столом переговоров, а в горячих точках. Идет дрейф к новому блоковому противостоянию. Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Лукашенко.

На этом фоне, по мнению Лукашенко, необходима консолидация всех слоев белорусского общества .

"Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми, да и не в характере белорусов отгораживаться от всего мира. Сотрудничество и созидание — путь нашего народа. Мы не дали втянуть себя в конфликт и сохранили добрые отношения со всеми соседями <…> Главное сейчас — консолидация всей нации на построение сильного и процветающего государства", — сказал президент.

По мнению Лукашенко, никто — ни в одной стране мира — не может чувствовать себя в безопасности. Он напомнил о терактах в Петербурге, Стокгольме, Александрии, о миграционных проблемах стран ЕС, политическом кризисе, спровоцированном "Брекситом", а также о продолжающемся противостоянии сил в Донбассе.

"Регион погружен в хаос. Украина — наш братский народ, мы готовы и дальше содействовать прямым переговорам, потому что это оказывает прямое воздействие на нас", — сказал президент.

Поэтому, подчеркнул он, такая ситуация в мире подтверждает актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового диалога между Востоком и Западом.

"Если в этом будет необходимость, Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на определение нового порядка мироустройства", — предложил Лукашенко.

Мы находимся у опасной черты

И сотрудничество с Евросоюзом, и торговля в рамках ЕАЭС не приносит Беларуси, по словам Лукашенко, ожидаемых дивидендов.

"Европа не дает хода нашей продукции. Была надежда на ЕАЭС, о многом договорились, чтобы облегчить перемещение товаров и услуг. Оставалось наладить работу и двигаться. Пока не все получается", — сказал Лукашенко.

По словам президента, партнеры по ЕАЭС периодически выясняют отношения и упрекают друг друга в демпинге. Нам надо понять главное: рынок ЕАЭС — это не рынок одной страны, а общий рынок, подчеркнул президент.

"Если бы такой полноценный рынок заработал, то странам-участницам были бы не страшны никакие санкции", — сказал Лукашенко. По его мнению, Россия уже поняла ценность экономики Беларуси после того, как попала под западные санкции .

"Можно участвовать и в программах по импортозамещению России, к участию в них пригласил нас президент РФ", — рассказал Лукашенко.

Пока же сложности в продвижении белорусской продукции на внешние рынке сохраняются, что привело к падению ВВП, сокращению инвестиций, напряжению на рынке труда — белорусы должны сами, засучив рукава, взяться за решение проблем.

"Нынешний год приобретает особую значимость. Мы находимся у опасной черты, переступать которую не можем. Отступив даже полшага назад, боюсь предположить, что может произойти", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что намерен усилить "жим" на все ветви власти .

"Мы должны показать всему миру, что мы способны функционировать как независимое суверенное государство. Если кто-то хочет идти сдаваться, идите. Без меня", — заявил президент.

В иностранные рынки надо вгрызаться зубами

Беларусь должна диверсифицировать экспорт, искать новые рынки для своей продукции, "буквально вгрызаться в рынки" .

"Я жду от правительства конкретных действий. Реалии таковы, что на планете не поделенных рынков не осталось. США, Япония, Китай умеют зарекомендовать себя на рынках. Они создают рабочие места, они идут с деньгами и экономическими методами захватывают рынки — так должно быть", — сказал Александр Лукашенко.

Президент призвал правительство и промышленников обратить особенное внимание и на экспорт услуг.



© Sputnik Э. Котляков Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат в Туркменистане

"До сих пор не реализован потенциал рынка экспортных услуг, а на нем мы прежде неплохо зарабатывали. Рынки туристических, инжиниринговых услуг в последнее время продвинулись. Стоило обратить чуть больше внимания — и уже заметные подвижки", — отметил глава государства.

Не обижать инвесторов

Отдельно Лукашенко остановился на проблеме иностранных инвестиций. Условия для инвесторов, по мнению президента, есть, а должного потока денег нет.

"Не делается различий между отечественными и зарубежными инвесторами, нет политических потрясений, и раз так, возникает вопрос — если все условия созданы, почему объем зарубежных инвестиций сокращается? Где мы не дорабатываем? Не владелец капитала должен ходить по кабинетам и предложить вложить деньги в Беларусь, а мы должны обеспечить ему зеленую улицу в стране", — подчеркнул Лукашенко.

Отдельно Лукашенко поинтересовался судьбой китайских инвестиций , которые так и не пришли в страну, несмотря на созданные условия и интерес китайских партнеров.

"Почему не видно проектов? За это тоже будет спрос. Задача по привлечению в каждый регион по 100 миллионов китайских инвестиций тоже никто не отменял. Они (китайцы — Sputnik) уже нам говорят: давайте нам новые проекты. Почему мы медлим?" — задал вопрос президент.

Президент подчеркнул, что это не инвестор должен ходить по кабинетам и добиваться возможности вложить свои деньги в белорусскую экономику. Это государство должно создать ему все условия для работы в стране.

По мнению президента, республика должна стать "узловой платформой Шелкового пути, тем более что нам предлагают это".

"Это не жлобство со стороны крупной державы. Идя в эти регионы, КНР инвестирует колоссальные средства в экономику государств, через которые проляжет этот путь. Мудрые китайцы сделали правильный вывод. Не нахрапом, не бульдозером пройти, не крылатыми ракетами, а поднимая экономику стран", — сказал глава государства.