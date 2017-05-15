Белый дом: КНДР угрожает союзникам США, Китаю и России

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Действия КНДР являются угрозой союзникам США, а также России и Китаю, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.



© Sputnik Илья Питалев Ким Чен Ын призвал войска готовиться "сломать хребет врагу"

В воскресенье Северная Корея провела испытание ракеты под названием Hwasong-12. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) ракета пролетела 787 километров. За пуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию", – сказал Спайсер.

Он также отметил, что США призывают все государства в регионе сделать все в плане санкций, чтобы стабилизировать ситуацию на полуострове.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает ракетные и ядерные испытания неприемлемыми и нужно возвращаться к диалогу, но при этом прекратить запугивать КНДР. "Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет", — сказал российский лидер, отметив, что РФ против расширения клуба ядерных держав.

Ряд стран уже осудили пуск ракеты в КНДР, а в ООН сообщили, что планируют провести по этому поводу экстренное заседание совета безопасности.