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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки MILEX-2017

20.05.2017 00:01 — Новости Политики | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот крупнейший в восточноевропейском регионе международный форум, который в 8-й раз проходит в Беларуси, отражает основные тенденции и перспективы развития мирового рынка вооружений, являясь свидетельством достижений научной и конструкторской мысли в области разработки и производства продукции военного назначения", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня отечественный военно-промышленный комплекс - важный сектор экономики. "MILEX-2017 предоставляет уникальную возможность широкой общественности и специалистам ознакомиться с лучшими образцами продукции наших оружейников. Новейшие технологии белорусской оборонки способствуют повышению ее экспортных возможностей на мировом рынке вооружений", - отметил глава государства.

Он выразил убеждение, что выставка послужит эффективной площадкой для экспертного общения и дальнейшего развития международного военно-технического сотрудничества.

Президент пожелал организаторам, участникам и гостям выставки результативной работы‚ плодотворных деловых контактов на благо международной и национальной безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня отечественный военно-промышленный комплекс - важный сектор экономики.

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