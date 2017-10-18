ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каталония объявит независимость, если Испания отменит автономию

19.10.2017 10:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Власти Каталонии объявят о независимости региона, если Мадрид применит 155-ю статью Конституции. Главный документ страны предполагает приостановить автономный статус региона, сообщило издание El Mundo со ссылкой на источники в каталонском правительстве.

"Если применится 155-я статья Конституции, мы будем готовы выполнить мандат 1-O", — ссылается издание на генерального координатора Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марту Паскаль.

Каталония объявит независимость, если Испания отменит автономию
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции

Данный мандат предполагает провозглашение независимости согласно результатам референдума, который прошел 1 октября. Участие в голосовании приняло 40% жителей автономии, 90% из них высказалось за независимость. Центральное правительство назвало референдум нелегитимным и напомнило, что любое голосование о статусе региона может проходить лишь при одобрении официального Мадрида.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в минувший четверг потребовал от главы каталонского правительства Карлоса Пучдемона до понедельника 16 октября определиться с провозглашением независимости. В свою очередь Пучдемон, который прежде подписал декларацию о независимости, призвал в течение двух месяцев сесть за стол переговоров.

Испанское издание сообщает о том, что на следующей неделе могут появиться новости относительно возможного провозглашения независимости. Это во многом зависит от планов правительства Испании активировать 155-ю статью Конституции Испании.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Испании не считает результаты референдума в Каталонии легитимными и полагает, что любое голосование о статусе региона может проходить лишь при...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ксения Собчак решила участвовать в президентских выборах в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика