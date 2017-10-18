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Каталония объявит независимость, если Испания отменит автономию
19.10.2017 10:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Власти Каталонии объявят о независимости региона, если Мадрид применит 155-ю статью Конституции. Главный документ страны предполагает приостановить автономный статус региона, сообщило
"Если применится 155-я статья Конституции, мы будем готовы выполнить мандат 1-O", — ссылается издание на генерального координатора Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марту Паскаль.
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Данный мандат предполагает провозглашение независимости согласно результатам референдума, который прошел 1 октября. Участие в голосовании приняло 40% жителей автономии, 90% из них высказалось за независимость. Центральное правительство назвало референдум нелегитимным и напомнило, что любое голосование о статусе региона может проходить лишь при одобрении официального Мадрида.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в минувший четверг
Испанское издание сообщает о том, что на следующей неделе могут появиться новости относительно возможного провозглашения независимости. Это во многом зависит от планов правительства Испании активировать 155-ю статью Конституции Испании.
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Правительство Испании не считает результаты референдума в Каталонии легитимными и полагает, что любое голосование о статусе региона может проходить лишь при...
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