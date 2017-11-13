Пучдемон согласился оставить Каталонию в составе Испании

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в числе вариантов выхода региона из кризиса рассматривает возможность сохранения провинции в составе Испании, сообщают мировые СМИ.



© REUTERS/ ALBERT GEA Десятки дорог заблокированы в Каталонии из-за забастовки

По его словам, причиной всего происшедшего является то, что Мадрид сам обострил обстановку и лишил Каталонию статуса автономии, который был согласован парламентами региона и Испании. Пучдемон полагает, что альтернативное решение развития событий вполне возможно.

"Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Экс-глава региона также заявил, что "всегда был сторонником единства с Испанией".

На вопрос, будет ли он участвовать в выборах 21 декабря в Каталонии, Пучдемон ответил, что станет кандидатом только при соблюдении некоторых условий. В частности, «если в наших рядах будет сильная коалиция, и лишь с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный испанским государством ущерб".

Правительство Каталонии в Бельгии

Напомним, что экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряд членов женералитета были взяты под стражу в Бельгии, однако потом освобождены. Одно из условий выхода на свободу стало обязательное предоставление властям страны адресов пребывания и сотрудничество со следствием. Вопрос о передаче их властям Испании пока не решен.

Мадрид ранее обвинил Пучдемона и членов кабмина Каталонии в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебными полномочиями. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.



© REUTERS/ YVES HERMAN Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы

3 ноября властями Испании был выдан ордер на арест Пучдемона и его соратников .

Роспуск парламента

Главу женералитета Каталонии Пучдемон был отстранен от должности в конце октября премьер-министром Испании Мариано Рахоем, тогда же был отправлен в отставку и парламент региона.

Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в Конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом. Кроме правительства автономии вместе с его главой был уволен и глава полиции автономии Пере Солер.

Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости

Парламент Каталонии провозгласил в автономии независимость от Испании путем тайного голосования. За отделение от Мадрида проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще двое воздержались. Перед началом голосования оппозиционные депутаты покинули зал.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября . Более 90% жителей автономии высказались за выход из состава Испании. Мадрид еще до плебисцита объявлял его незаконным.