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Пучдемон согласился оставить Каталонию в составе Испании
14.11.2017 10:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в числе вариантов выхода региона из кризиса рассматривает возможность сохранения провинции в составе Испании, сообщают мировые СМИ.
© REUTERS/ ALBERT GEA
По его словам, причиной всего происшедшего является то, что Мадрид сам обострил обстановку и лишил Каталонию статуса автономии, который был согласован парламентами региона и Испании. Пучдемон полагает, что альтернативное решение развития событий вполне возможно.
"Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.
Экс-глава региона также заявил, что "всегда был сторонником единства с Испанией".
На вопрос, будет ли он участвовать в выборах 21 декабря в Каталонии, Пучдемон ответил, что станет кандидатом только при соблюдении некоторых условий. В частности, «если в наших рядах будет сильная коалиция, и лишь с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный испанским государством ущерб".
Правительство Каталонии в Бельгии
Напомним, что экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряд членов женералитета были
Мадрид ранее обвинил Пучдемона и членов кабмина Каталонии в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебными полномочиями. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.
© REUTERS/ YVES HERMAN
3 ноября властями Испании был
Роспуск парламента
Главу женералитета Каталонии Пучдемон был
Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в Конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом. Кроме правительства автономии вместе с его главой был уволен и глава полиции автономии Пере Солер.
Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.
Референдум о независимости
Парламент Каталонии
Референдум о независимости Каталонии
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Экс-глава Каталонии допустил, что для решения кризиса в регионе его можно оставить в составе Испании на определенных условиях.
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