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Верховная Рада убрала поправку о разрыве дипотношений РФ и Украины
14.11.2017 14:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Законопроект о реинтеграции Донбасса направлен президенту Украины Петру Порошенко на согласование, однако поправка о разрыве дипотношений с Россией в него не вошла, сообщают украинские СМИ.
Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде на следующем планерном заседании с 14 по 17 ноября.
Идея с разрывом дипотношений
Предложение о рассмотрении пункта о разрыве дипотношений Россией и Украины в рамках законопроекта по Донбассу
© Sputnik / Виктор Толочко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Как заявил инициатор поправки о разрыве дипотношений между РФ и Украиной Иван Винник, это является вопросом исполнительной ветви власти, а не законодательной.
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