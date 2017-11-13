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Верховная Рада убрала поправку о разрыве дипотношений РФ и Украины

14.11.2017 14:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Законопроект о реинтеграции Донбасса направлен президенту Украины Петру Порошенко на согласование, однако поправка о разрыве дипотношений с Россией в него не вошла, сообщают украинские СМИ.

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Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде на следующем планерном заседании с 14 по 17 ноября.

Идея с разрывом дипотношений

Предложение о рассмотрении пункта о разрыве дипотношений Россией и Украины в рамках законопроекта по Донбассу внес депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник 8 ноября. При этом он сразу отметил, что президент Украины эту идею не поддерживает.

Верховная Рада убрала поправку о разрыве дипотношений РФ и Украины
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение суверенным делом Украины. По его словам, в последние годы в стране принимали немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, идея о разрыве дипотношений не нова, и периодически реанимируется Украиной для того, чтобы отвлечь внимание общественности от нарастающих внутренних проблем.

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Теги: Минск
 
 
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Как заявил инициатор поправки о разрыве дипотношений между РФ и Украиной Иван Винник, это является вопросом исполнительной ветви власти, а не законодательной.

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