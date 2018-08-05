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Беларусь внепланово сменит членов коллегии в ЕЭК

06.08.2018 12:50 — Новости Политики | БДГ  
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Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, новыми членами коллегии от Беларуси в ЕЭК станут Александр Субботин и Виктор Назаренко.

Согласно распоряжению Евразийского межправсовета № 9, принято решение представить Высшему Евразийскому экономическому совету на должность членов коллегии ЕЭК от Беларуси новые кандидатуры: членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Александра Субботина, а членом коллегии (министром) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

Александр Субботин занимает должность помощника президента по Витебской области, а Виктор Назаренко возглавляет Государственный комитет по стандартизации. В Евразийской экономической комиссии они сменят Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, которые были членами коллегии ЕЭК от Беларуси с 2011 года.

Следует отметить, что ротация двух членов коллегии ЕЭК — внеочередная, и, как пишет БелаПАН, внеочередную ротацию, скорее всего, инициировала белорусская сторона, которая могла быть недовольна ходом интеграционных процессов.

Напомним, что в апреле этого года в ежегодном послании к народу и парламенту Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в Евразийском экономическом союзе.

«Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений во взаимной торговле, об актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Но несмотря на некоторые подвижки, воз, как говорится, и ныне там», - заявил тогда президент Беларуси.

 
 
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Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, новыми членами коллегии от Беларуси в Евразийской экономической комиссии станут Александр...
 
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