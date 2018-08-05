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Беларусь внепланово сменит членов коллегии в ЕЭК
06.08.2018 12:50 — Новости Политики | БДГ
Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, новыми членами коллегии от Беларуси в ЕЭК станут Александр Субботин и Виктор Назаренко.
Согласно распоряжению Евразийского межправсовета № 9, принято решение представить Высшему Евразийскому экономическому совету на должность членов коллегии ЕЭК от Беларуси новые кандидатуры: членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Александра Субботина, а членом коллегии (министром) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.
Александр Субботин занимает должность помощника президента по Витебской области, а Виктор Назаренко возглавляет Государственный комитет по стандартизации. В Евразийской экономической комиссии они сменят Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, которые были членами коллегии ЕЭК от Беларуси с 2011 года.
Следует отметить, что ротация двух членов коллегии ЕЭК — внеочередная, и, как пишет
Напомним, что в апреле этого года в ежегодном послании к народу и парламенту Александр Лукашенко
«Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений во взаимной торговле, об актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Но несмотря на некоторые подвижки, воз, как говорится, и ныне там», - заявил тогда президент Беларуси.
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Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, новыми членами коллегии от Беларуси в Евразийской экономической комиссии станут Александр...
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