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Первые командно-штабные учения Коллективных авиационных сил ОДКБ пройдут в Свердловской области России
12.08.2018 15:34 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 12 августа. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области в начале октября, сообщает
Учения "Воздушный мост" будут проводиться впервые. В них примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ.
БелаПАН.
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Первые командно-штабные учения Коллективных авиационных сил ОДКБ пройдут в Свердловской области России
Минск, 12 августа. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в...
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