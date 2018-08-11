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Первые командно-штабные учения Коллективных авиационных сил ОДКБ пройдут в Свердловской области России

12.08.2018 15:34 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 12 августа. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области в начале октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Учения "Воздушный мост" будут проводиться впервые. В них примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 августа. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в...
 
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