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Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
16.11.2018 10:29 — Новости Политики | БелТА
16 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул белорусский лидер.
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16 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и...
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