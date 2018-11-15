16 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул белорусский лидер.

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