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Досрочное голосование на парламентских выборах стартует в Беларуси

12.11.2019 07:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пройдет оно с 12 по 16 ноября включительно. Любой житель нашей страны, желающий отдать свой голос заранее, сможет это сделать с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед c 2 до 4 часов дня. Всего откроются около 6 тысяч избирательных участков. К слову, в Беларуси институт досрочного волеизъявления существовал все годы независимости. По данным ЦИК, в нем принимает участие до трети населения страны. Напомним, ключевой день выборов - 17 ноября. А уже 18-го Центризбирком подведет промежуточные итоги голосования за кандидатов в Национальное собрание Беларуси. Отметим, сегодня же ЦИК объявит итоги избирательной кампании в Совет Республики.
 
 
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Пройдет оно с 12 по 16 ноября включительно. Любой житель нашей страны, желающий отдать свой голос заранее, сможет это сделать с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед c 2...
 
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