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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт телепроекта "День Победы"
09.05.2017 23:25 — | БелТА
В Минске на специально оборудованной сцене у Площади Победы прошел праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогли насладиться концертом в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под руководством Виктора Бабарикина, а также театрализованным и костюмированным представлением. Фото Андрей Покумейко,БЕЛТА
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Зрители смогли насладиться концертом в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под руководством Виктора Бабарикина, а также театрализованным и...
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