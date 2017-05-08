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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт телепроекта "День Победы"

09.05.2017 23:25 — | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт телепроекта "День Победы"
В Минске на специально оборудованной сцене у Площади Победы прошел праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогли насладиться концертом в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под руководством Виктора Бабарикина, а также театрализованным и костюмированным представлением. Фото Андрей Покумейко,БЕЛТА
 
Теги: Минск
 
 
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Зрители смогли насладиться концертом в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под руководством Виктора Бабарикина, а также театрализованным и...

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