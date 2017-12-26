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Горячая линия по мониторингу цен в предновогодний период заработает в Минской области с 27 декабря
26.12.2017 21:54 — Новости регионов | БелТА
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая телефонная линия по мониторингу цен в предновогодний период заработает в Минской области с 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
"В целях недопущения роста цен на потребительские товары в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2018 года в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома с 27 декабря нынешнего года по 15 января следующего года работать горячая телефонная линия", - отметили собеседники.
Обратиться на горячую телефонную линию можно будет по телефону 8-017-327-84-81 по будним дням с 8.00 до 17.00.-0-
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