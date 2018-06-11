Поиск. Ликвидаторы землетрясения в Армении, отзовитесь!

Обособленная группа (Ельского района) военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов просит жителей региона оказать содействие в получении информации о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения 1988 года в Армении.

Кроме того, обособленная группа (Ельского района) военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов просит отозваться участников ликвидации последствий Спитакского землетрясения.

Информацию необходимо сообщить в военкомат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов по телефонам: 2-07-00 или 2-13-13.