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Поиск. Ликвидаторы землетрясения в Армении, отзовитесь!
12.06.2018 — | Народны голас
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Обособленная группа (Ельского района) военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов просит жителей региона оказать содействие в получении информации о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения 1988 года в Армении.
Кроме того, обособленная группа (Ельского района) военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов просит отозваться участников ликвидации последствий Спитакского землетрясения.
Информацию необходимо сообщить в военкомат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов по телефонам: 2-07-00 или 2-13-13.
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> Обособленная группа (Ельского района) военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов просит жителей региона оказать содействие в...
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