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В Минске новые названия получили 57 остановочных пунктов общественного транспорта

14.06.2018 11:51 — Новости регионов | БелТА  
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 42 новых остановочных пункта общественного транспорта получили названия и еще 15 переименованы. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, на новых улицах в микрорайоне Лошица появились остановочные пункты "Корзюки", "Виктора Турова", "ДС "Лошица-2", "Михаила Пташука"; на ул. Слободской в разворотном кольце автобусов - "Малиновка-8"; на территории диспетчерской станции по ул. Семашко - "ДС "Семашко", по той же улице в направлении проезда Каролинского - "Семашко". Аналогично названы созвучно с улицами остановки "Домашевская", "Ваупшасова, 33", "Академика Карского", "Маршала Лосика", "Будславская" и некоторые другие.

Остановочный пункт на ул. Городецкой в направлении ул. Леонардо да Винчи за перекрестком с ул. Гинтовта теперь именуется "Бизнес-центр"; на ул. Героев 120 Дивизии в обоих направлениях - "Детский сад"; на ул. Филимонова в направлении ул. Кедышко за съездом с просп. Независимости - "Институт современных знаний"; на ул. Стариновской в направлении просп. Независимости за перекрестком с ул. Никифорова - "Рынок "Уручье-3"; на ул. Славянской возле железнодорожной станции - "Железнодорожная станция "Озерище". И так далее.

Кроме того, переименовано 15 остановочных пунктов. Остановка "Командно-инженерный институт" теперь будет носить название "Университет гражданской защиты", "Аўтавакзал "Усходні" - "Тростенецкая". Остановки "Магазін "Электроніка", расположенные на Логойском тракте во всех направлениях, переименованы каждая в "Полиграфическая"; пункт "Падлесная" на ул. Франциска Скорины - в "Институт психологии БГПУ"; "Аўтатаксасэрвіс" - "Невский переулок"; "Цікоцкага" на ул. Карбышева - "Спортшкола"; "Салон пракату" на ул. Куйбышева - "Студенческая поликлиника".

Все новые названия имеют варианты на русском и белорусском языках.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 42 новых остановочных пункта общественного транспорта получили названия и еще 15 переименованы. Соответствующее решение...
 
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