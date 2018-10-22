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Плата за автостоянки в Минске с 1 ноября возрастет
23.10.2018 13:14 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется увеличить плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках, сообщил журналистам главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.
Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 ноября, стоимость возрастет с Br30 до Br34 в месяц.
Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тыс. машиномест, более 7 тыс. мест свободны.
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется увеличить плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках, сообщил журналистам главный инженер...
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