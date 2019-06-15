Все заболевшие пациенты в Гродненской области перенесли корь в легкой и средней степени

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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все заболевшие корью пациенты в Гродненской области уже выписаны из медицинских учреждений. Об этом в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, повышения уровня заболеваемостью корью в Гродненской области не стоит опасаться. "Ни о какой эпидемии ни в Гродненской области, ни в целом по республике речь не идет. Все 33 подтвержденных в Гродненском регионе случая нельзя назвать эпидемией. Все пациенты уже выписаны из больничных учреждений, они перенесли заболевание в легкой или средней степени. Тяжелых форм не было, осложнений не было", - рассказал глава ведомства.

Министр здравоохранения посоветовал не распространять панические слухи, а больше информировать население, что все случаи кори завозные. "Если вы хотите быть застрахованы - проверьте свой иммунологический статус. Если точно знаете, что не прививались - привейтесь", - добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними.-0-