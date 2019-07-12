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ФОТОФАКТ: Фестивальный Витебск

13.07.2019 16:46 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Фестивальный Витебск

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/ ХXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля.

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/ ХXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля. Фото Александра Хитрова Читать далее на...
 
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