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ФОТОФАКТ: Фестивальный Витебск
13.07.2019 16:46 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/ ХXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля.
Фото Александра Хитрова
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13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/ ХXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля. Фото Александра Хитрова Читать далее на...
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