ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Витебской области с 10 по 30 сентября 2019 года проводится месячник безопасности дорожного движения

12.09.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На территории Витебской области с 10 по 30 сентября 2019 года проводится месячник безопасности дорожного движения

В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Витебской области с 10 по 30 сентября 2019 года проводится месячник безопасности дорожного движения. Мероприятие направлено на соблюдение ПДД несовершеннолетними, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, особенно взрослым, с призывом принять активное участие в проведении данного месячника безопасности и своим положительным примером не допустить травматизма и гибели детей на дорогах.

Уважаемые взрослые, помните, что с вами рядом постоянно находятся дети, которые следят за вашим поведением на дороге — будьте образцовыми и дисциплинированными участниками дорожного движения. Ваша главная задача — вовремя подсказать ребенку, как нужно действовать в любой дорожной ситуации, оградить его от поступков, которые могут привести к беде.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Витебской области с 10 по
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика