Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Витебской области с 10 по 30 сентября 2019 года проводится месячник безопасности дорожного движения. Мероприятие направлено на соблюдение ПДД несовершеннолетними, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, особенно взрослым, с призывом принять активное участие в проведении данного месячника безопасности и своим положительным примером не допустить травматизма и гибели детей на дорогах.

Уважаемые взрослые, помните, что с вами рядом постоянно находятся дети, которые следят за вашим поведением на дороге — будьте образцовыми и дисциплинированными участниками дорожного движения. Ваша главная задача — вовремя подсказать ребенку, как нужно действовать в любой дорожной ситуации, оградить его от поступков, которые могут привести к беде.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД.