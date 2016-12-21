﻿﻿ Третий васильковый Boeing "Белавиа" приземлился в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Третий васильковый Boeing "Белавиа" приземлился в Минске

21.12.2016 23:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Последний из трех заказанных в 2014 году самолетов «Боинг» 737−800 в «васильковой» раскраске прилетел в Минск вечером 21 декабря из Сиэтла (США), сообщает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый новый «Боинг» 737−800 прибыл из США в Минск в середине августа. Он уже летает на регулярных рейсах авиакомпании. В день выполняет по два-четыре рейса в зависимости от их протяженности. Второй борт прибыл в Беларусь в сентябре.

Итоговую «васильковую» концепцию для самолетов разработал американский дизайнер Пол Уайлд, над дизайном салона работала крупная американская дизайнерская студия Teague.

Кредит на покупку трех новых самолетов «Белавиа» выделил Банк развития. Точная сумма сделки неизвестна, но по каталожным ценам «Боинга» один самолет стоит 100 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний из трех заказанных в 2014 году самолетов "Боинг" 737-800 в "васильковой" раскраске прилетел в Минск вечером 21 декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
После теракта в Берлине 12 человек остаются в больницах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика