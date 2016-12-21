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Третий васильковый Boeing "Белавиа" приземлился в Минске
21.12.2016 23:12 — Новости Общества | Tut.by
Последний из трех заказанных в 2014 году самолетов «Боинг» 737−800 в «васильковой» раскраске прилетел в Минск вечером 21 декабря из Сиэтла (США), сообщает БЕЛТА.
Итоговую «васильковую» концепцию для самолетов разработал американский дизайнер Пол Уайлд, над дизайном салона работала крупная американская дизайнерская студия Teague.
Кредит на покупку трех новых самолетов «Белавиа» выделил Банк развития. Точная сумма сделки неизвестна, но по каталожным ценам «Боинга» один самолет стоит 100 миллионов долларов.
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Последний из трех заказанных в 2014 году самолетов "Боинг" 737-800 в "васильковой" раскраске прилетел в Минск вечером 21 декабря.
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