Последний из трех заказанных в 2014 году самолетов «Боинг» 737−800 в «васильковой» раскраске прилетел в Минск вечером 21 декабря из Сиэтла (США), сообщает БЕЛТА.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый новый «Боинг» 737−800 прибыл из США в Минск в середине августа. Он уже летает на регулярных рейсах авиакомпании. В день выполняет по два-четыре рейса в зависимости от их протяженности. Второй борт прибыл в Беларусь в сентябре.

Итоговую «васильковую» концепцию для самолетов разработал американский дизайнер Пол Уайлд, над дизайном салона работала крупная американская дизайнерская студия Teague.

Кредит на покупку трех новых самолетов «Белавиа» выделил Банк развития. Точная сумма сделки неизвестна, но по каталожным ценам «Боинга» один самолет стоит 100 миллионов долларов.