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"Видимость до 100−500 метров". Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
22.12.2016 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики предупреждают о сильном тумане вечером 22 и ночью 23 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Объявлен оранжевый уровень опасности.
«В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100−500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, воздержаться от резких маневров на дороге, быть внимательными.
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Синоптики предупреждают о сильном тумане вечером 22 и ночью 23 декабря.
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