Синоптики предупреждают о сильном тумане вечером 22 и ночью 23 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Объявлен оранжевый уровень опасности.



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«В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100−500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, воздержаться от резких маневров на дороге, быть внимательными.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия представляют реальную опасность — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.