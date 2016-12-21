﻿﻿ "Видимость до 100−500 метров". Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Видимость до 100−500 метров". Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

22.12.2016 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Синоптики предупреждают о сильном тумане вечером 22 и ночью 23 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100−500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, воздержаться от резких маневров на дороге, быть внимательными.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия представляют реальную опасность — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают о сильном тумане вечером 22 и ночью 23 декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Визы в Беларусь подешевели до "шенгена" – 60 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика