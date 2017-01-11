В Брестской области в текущем году возведут четыре детских дома семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.



Фото: Екатерина Гараева

В Дрогичинском районе построят первый жилой дом для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Бресте возведут уже пятый по счету детский дом семейного типа, в Малоритском и Пинском районах — второй и третий соответственно. Строительство объектов будет вестись из областного и республиканского бюджетов при равнодолевом участии. В общей сложности на эти цели будет направлено более 1,5 миллионов рублей. Изготовление проектов находится в завершающей стадии. Затем в соответствии с законодательством о госзакупках будут выбраны подрядчики.

С открытием новых домов семейного типа подобные учреждения будут действовать в каждом районе и крупном городе Брестской области. В настоящее время в регионе действует 46 детских домов семейного типа, в которых проживают около 290 ребят, оставшихся без попечения родителей. В целом в нынешней пятилетке в регионе планируется построить 15 таких домов.

Так, в прошлом году в области было построено четыре детских дома семейного типа. Один из них недавно открылся в Жабинке. Еще в двух — в Барановичах и Ганцевичах — новоселье состоится 12 января. Двухэтажный коттедж в Бресте также полностью готов для жизни большой семьи. Сейчас ведется подбор кандидатов на должность родителей-воспитателей.

По последним данным, в Брестской области проживает 2781 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть несовершеннолетних воспитываются в опекунских и приемных семьях.