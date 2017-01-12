Министерство образования озвучило изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании, сообщает «СБ — Беларусь сегодня» .



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Во-первых, просьбы некоторых родителей услышали. В итоге школьники смогут идти в первый класс с 5 лет. Сейчас у родителей немало нареканий на то, что первоклассником может стать только тот, кому на начало учебного года есть 6 лет или исполняется до 30 сентября.

Во-вторых, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9 — 11 классов, но и для 5 — 8 классов.

В-третьих, наполняемость классов увеличат до 30 учеников. Сейчас, напомним, в средней школе максимум 25 учеников в классе, а в лицеях и гимназиях — 20. При этом окончательное решение о наполняемости классов остается за учредителем учебного заведения, который должен учесть все обстоятельства: количество детей в микрорайоне, санитарные нормы.

Как сообщила Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования, новая редакция Кодекса обзаведется нормой о профильном образовании, планируют сократить и количество видов учреждений образования. Речь идет о вечерних школах, учебно-производственных комбинатах и комплексах «детский сад — школа». Что касается последних, за учреждениями общего среднего образования при этом останется право реализовывать программы дошкольного образования. .