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Израильские дипломаты спустя месяц попали в СИЗО к блогеру, которого хотят выслать в Азербайджан
13.01.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Задержанного в Минске российско-израильского блогера Александра Лапшина посетила в СИЗО замглавы миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков. Она лично подтвердила эту информацию TUT.BY.
Визит состоялся 12 января. Чтобы его организовать, потребовался почти месяц: Лапшин въехал в нашу страну по российскому паспорту, и белорусские правоохранители рассматривали его как гражданина России. Посольству Израиля пришлось получать разрешение на посещение блогера в Генпрокуратуре.
— В данный момент посольство имеет разрешение на неограниченное количество визитов. Если мы получим информацию от самого Александра или от его семьи о необходимости повторного визита, мы, конечно, посетим его еще раз, — добавила Рачински-Спиваков.
Она не рассказала о содержании визита, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Между тем, как
— Очень надеюсь, что, учитывая хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном, возникшую проблему удастся решить, и Лапшина освободят, — резюмировала Светлова. — Насколько понимаю, блогер готов положительно обдумать возможность принести извинения азербайджанской стороне взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции.
Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина
Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже
Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович
За задержанного
Александр Лапшин — путешественник и популярный блогер ЖЖ, посетил 122 страны. Родился в России, в 13 лет переехал с семьей в Израиль. Во взрослом возрасте на несколько лет вернулся на родину, зарабатывал игрой на бирже. Последнее время жил в Грузии.
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Задержанного в Минске российско-израильского блогера Александра Лапшина посетила в СИЗО временный поверенный в делах Государства Израиль в Беларуси Юлия...
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