Задержанного в Минске российско-израильского блогера Александра Лапшина посетила в СИЗО замглавы миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков. Она лично подтвердила эту информацию TUT.BY.



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

Визит состоялся 12 января. Чтобы его организовать, потребовался почти месяц: Лапшин въехал в нашу страну по российскому паспорту, и белорусские правоохранители рассматривали его как гражданина России. Посольству Израиля пришлось получать разрешение на посещение блогера в Генпрокуратуре.

— В данный момент посольство имеет разрешение на неограниченное количество визитов. Если мы получим информацию от самого Александра или от его семьи о необходимости повторного визита, мы, конечно, посетим его еще раз, — добавила Рачински-Спиваков.

Она не рассказала о содержании визита, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Между тем, как сообщает израильский русскоязычный «9 канал» со ссылкой на депутата Кнессета Ксению Светлову (она вместе с замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели помогла организовать визит к Лапшину), в СИЗО на блогера оказывают давление — заставляют подписать согласие на экстрадицию, хотя суд еще не принял решения по этому вопросу. По словам Светловой, она ведет переговоры с властями Беларуси и Азербайджана, чтобы избежать высылки блогера.

— Очень надеюсь, что, учитывая хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном, возникшую проблему удастся решить, и Лапшина освободят, — резюмировала Светлова. — Насколько понимаю, блогер готов положительно обдумать возможность принести извинения азербайджанской стороне взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции.

Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в «черном списке» азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.

Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже направила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции.

Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил возможность высылки блогера в Баку, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

За задержанного вступился Израиль (у Лапшина два гражданства — России и Израиля — Прим. TUT.BY). По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят израильские дипломаты. Одновременно МИД попросил свое посольство в Баку выяснить, можно ли предотвратить выдачу. Официальный Иерусалим опасается, что, если Лапшина экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой тюремный срок за шпионаж.

Александр Лапшин — путешественник и популярный блогер ЖЖ, посетил 122 страны. Родился в России, в 13 лет переехал с семьей в Израиль. Во взрослом возрасте на несколько лет вернулся на родину, зарабатывал игрой на бирже. Последнее время жил в Грузии.