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Житель Новополоцка обвиняется в убийстве беременной лосихи
17.01.2017 14:13 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 17 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области расследуется уголовное дело по факту незаконной охоты в Россонском районе, в результате которой была добыта самка лося с эмбрионом и причинен ущерб окружающей среде на сумму 12.600 рублей.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, в ходе проведения первоначальной проверки установлено, что 30 ноября 2016 года около 18 часов возле агрогородка Клястицы Россонского района прозвучали два выстрела. При осмотре на проселочной дороге в километре от населенного пункта егерь обнаружил две пары следов обуви, ведущих в лес, след разворота автомобиля, а в 2,5 км от деревни Мошница в лесном массиве — тушу лося. Двигаясь по следам, в нескольких метрах от дороги егерь нашел шапку-ушанку, тулуп, куртку, две пары штанов, пару резиновых сапог.
Подозреваемыми по уголовному делу следователи признали 39-летнего уроженца Клястиц, жителя Россон, у которого в ходе обыска изъято охотничье ружье ТОЗ-63. Вторым подозреваемым стал 42-летний житель Новополоцка. У него дома следователи изъяли охотничье ружье "Байкал IJ 18-E" и нарезной карабин модели "МР-18мн". В туши убитого животного обнаружена пуля калибра 7,62 мм, которая, согласно заключению эксперта, выпущена из изъятого нарезного оружия.
При проведении первоначальных следственных действий подозреваемые от дачи показаний отказались. В результате неопровержимых доказательств, представленных следователями и свидетельствующих о причастности к совершению данного преступления, подозреваемые признали факт незаконной охоты на лося и рассказали об обстоятельствах произошедшего.
Жителю Новополоцка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Действия жителя Россон будут квалифицированы в ходе расследования уголовного дела.
С целью возмещения ущерба следователями наложен арест на три автомобиля и иное имущество, находящееся в собственности подозреваемого и обвиняемого.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 17 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области расследуется уголовное дело по факту незаконной охоты в Россонском районе, в результате...
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