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Уволенный за пьяное вождение замглавы Гомеля Павел Павлов теперь работает в областном УКСе
19.01.2017 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Уволенный за пьяное вождение заместитель председателя Гомельского горисполкома Павел Павлов теперь на новой должности — тоже заместителя, но уже генерального директора по коммерческому строительству Гомельского областного УКСа. Инфомация о новом заме
Через пару дней сам чиновник так прокоментировал ситуацию: «Все должно быть в рамках закона для всех, поэтому это правильно. Закон для всех один. К нему у меня никаких претензий, как и к сотрудникам милиции. Что буду делать дальше? Не решил пока, думаю».
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Уволенный за пьяное вождение заместитель председателя Гомельского горисполкома Павел Павлов теперь на новой должности - тоже заместителя, но уже генерального...
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