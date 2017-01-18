﻿ Уволенный за пьяное вождение замглавы Гомеля Павел Павлов теперь работает в областном УКСе. 21.by
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Уволенный за пьяное вождение замглавы Гомеля Павел Павлов теперь работает в областном УКСе

19.01.2017 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Уволенный за пьяное вождение заместитель председателя Гомельского горисполкома Павел Павлов теперь на новой должности — тоже заместителя, но уже генерального директора по коммерческому строительству Гомельского областного УКСа. Инфомация о новом заме появилась на сайте предприятия в разделе «Руководство».


Напомним, рано утром 20 ноября Павлов был задержан сотрудниками ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Был составлен протокол по ч. 1 ст. 18.16 «Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения».

Через пару дней сам чиновник так прокоментировал ситуацию: «Все должно быть в рамках закона для всех, поэтому это правильно. Закон для всех один. К нему у меня никаких претензий, как и к сотрудникам милиции. Что буду делать дальше? Не решил пока, думаю».

 
 
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Уволенный за пьяное вождение заместитель председателя Гомельского горисполкома Павел Павлов теперь на новой должности - тоже заместителя, но уже генерального...

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