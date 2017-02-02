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Горисполком показал, какой будет ведущая в Подниколье с площади Орджоникидзе лестница

03.02.2017 20:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Главный архитектор Могилева Владимир Скачек на заседании горисполкома представил проект лестницы, которая будет вести к Подниколью с площади Орджоникидзе.


Лестничные пролеты, которые будут зеркально уходить в две стороны, объединят небольшие обзорные площадки. Там оборудуют белоснежные ротонды, скамейки, урны для мусора и световые опоры.

В центре лестницы будет находиться каскадный фонтан, обрамленный цветами. У подножия лестницы также разместят небольшие фонтаны. В темное время суток предусмотрено освещение.





























Открытие лестницы с каскадным фонтаном в Подниколье намерены приурочить к 750-летию Могилева, сказал председатель горисполкома Владимир Цумарев. К этому же времени хотят провести реконструкцию площади Славы, улицы Минское шоссе.

Что касается концепции планировки будущего парка в Подниколье, то главная идея — сделать его зоной для спокойного отдыха и оборудовать места для фотографирования, уточнил глава города. Все это власти хотят сделать с помощью горожан и предприятий Могилева. На частные средства там уже строится мини-гостиница с рестораном.

 
Теги: Могилев
 
 
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