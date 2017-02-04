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На пожаре в колледже в Жлобине погиб человек, один сотрудник спасен

05.02.2017 17:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Гомель, 5 февраля. На пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже погиб человек, один сотрудник спасен.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило утром 5 февраля. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горело подсобное помещение на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания, а в самом здании колледжа было сильное задымление.

Как сообщили БелаПАН в Гомельском областном управлении МЧС, на первом этаже здания в коридоре на полу, в 30 метрах от очага пожара, был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения. Его вынесли на улицу и передали работникам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. В кабинете на третьем этаже здания была обнаружена и спасена работник колледжа.

Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа.

Причина пожара пока устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел СК.

Как добавили в МЧС со ссылкой на директора колледжа, 6 февраля учреждение будет работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.
Алена Германович, БелаПАН
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель, 5 февраля. На пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже погиб человек, один сотрудник спасен. Сообщение о пожаре в экстренные службы...

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