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На пожаре в колледже в Жлобине погиб человек, один сотрудник спасен
05.02.2017 17:23 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 5 февраля. На пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже погиб человек, один сотрудник спасен.
Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило утром 5 февраля. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горело подсобное помещение на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания, а в самом здании колледжа было сильное задымление.
Как сообщили БелаПАН в Гомельском областном управлении МЧС, на первом этаже здания в коридоре на полу, в 30 метрах от очага пожара, был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения. Его вынесли на улицу и передали работникам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. В кабинете на третьем этаже здания была обнаружена и спасена работник колледжа.
Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа.
Причина пожара пока устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел СК.
Как добавили в МЧС со ссылкой на директора колледжа, 6 февраля учреждение будет работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.
Алена Германович, БелаПАН
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Гомель, 5 февраля. На пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже погиб человек, один сотрудник спасен. Сообщение о пожаре в экстренные службы...
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